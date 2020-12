(IMAGENES DEL INTERROGATORIO) Hijo de Cesar Prieto reveló que su padre le confesó que había “hecho procesos irregulares, sugeridos o mandados por superiores”

Santo Domingo, RD.-El hijo de César Prieto, Luis Esteban Prieto Abinader, reveló a las autoridades del Ministerio Público que su padre le había confesado que había hecho algunos procesos irregulares, pero que no eran de corrupción y que todos fueron mandados o sugeridos por sus superiores.

De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso CDN, Prieto Abinader le indicó a las autoridades que su padre lo había visitado varias veces para manifestarle la preocupación que le generaba la situación que estaba pasando con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por las investigaciones y que le manifestó que se sentía mal y que no sabía porque estaba vivo.

“Hace varias semanas que mi padre estaba en baja, se sentía mal, por la situación que estaba pasando con el partido, pero hace aproximadamente una semana que fue a mi oficina y me dijo que se sentía mal, que ni sabía porque estaba vivo, que estaban investigando, le dije que si había algo que investigar que investigaran, que si tenía algo que decirme que me dijera, me manifestó que había hecho algunos procesos irregulares, pero que no eran de corrupción y que todos fueron sugeridos o mandados por superiores, a lo que les contesté que investiguen que eso no era ni dolo ni corrupción”, relató Luis Esteban a las autoridades en los interrogatorios iniciados sobre el suicidio de su padre el martes pasado.

Fuente: CDN