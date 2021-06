Implicado revela le ofrecieron RD$2 millones y solo le entregaron uno por su rol en el truco del “13”

SANTO DOMINGO.- Uno de los involucrados en el confeso fraude de la Lotería Nacional reveló que solo le dieron uno de los dos millones de pesos que le prometieron para que participara en el sorteo escandaloso del 1 de mayo.

El encartado es Jonathan Augusto Brea Ovalles, quien confesó que nunca recibió el otro millón prometido y que le devolvió al Ministerio Público la cantidad de dinero que le sobró después de “cubrir gastos”.

En la audiencia donde se le conoció medidas de coerción, reivindicó su inocencia y afirmó que tenía más de 16 años laborando en la Lotería con un “expediente intachable hasta la administración de Dicent”.

Así mismo, reveló que conoció al también acusado William Rosario Ortiz y al administrador Luis Dicent, de quien “decían que no asistía a reuniones y sí, lo conocí en la Feria Ganadera”.

Brea Ovalles se refirió así a unos encuentros donde participaban los también imputados Eladio Batista Valerio (‘el Gago’) y Leonidas Medina Arvelo (“Nazaret” y/o “Naza”), en los que se hablaba de la estafa que se estaba fraguando en la Lotería.

Entonces Rosario Ortiz, expresidente de Fenabanca y enllave de Dicent en la Lotería, se le presentó y le ofreció, probablemente, un ascenso en la institución si participaba en la trama fraudulenta.

“Me dijo que era como hermano de Dicent, que habían incursionado en las tómbolas. Nos prometió ascenso laboral”, dijo él que le dijo Rosario Ortiz.

Después de eso, “Nazaret” o “Naza” -que huyó tras explotar el escándalo- llamó a Brea Ovalles para que viera al no vidente Miguel Mejía, quien fingió sacar el “13”.

“Dijo que sí, que él era el adecuado”, añadió Brea Ovalles.

El hombre contó que cierta vez “Nazaret” lo trasladó a la residencia de Rosario Ortiz y, ulteriormente, acudieron a una de sus bancas de lotería para ultimar los detalles y lograr el “visto bueno”.

La primera intentona de abril

Como se sabe por lo dicho por algunos acusados, la idea original era celebrar el escandaloso sorteo el 10 de abril, pero esa vez el invidente no estuvo en el globo “A” y la intentona se fue a pique. Ese primer “fracaso” fue descrito por uno de los encartados en un papel con tinta azul.

“Con relación al sorteo del día 10 no se hizo porque no se seleccionó al no vidente porque no cayó en el globo “A”, y se decidió que no, y le dije a Carlos que no porque Valentina (la presentadora) agarrara un bolo y luego otro sería más complicado”, declaró Brea Ovalles.

Dijo que en los próximos días lo estuvieron llamando para que se pusiera en eso, “porque se estaba perdiendo el dinero”.

“El 30 -continuó- nos reunimos en casa de “Chago” (Felipe Santiago Toribio), William dijo que se le diera para allá; al día siguiente, que fue el día primero”, detalló.

A prisión

Por el hecho, Dicent, Rosario Ortiz y ‘el Gago’ recibieron un año de prisión preventiva, mientras que a Rafael Mesa Nova, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y el camarógrafo Edison Perdomo Peralta se les impuso el pago de 500 mil pesos como garantía económica y prohibición de salida.

En tanto, la astura presentadora Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio cumplen prisión domiciliaria con brazalete puesto.-

(Esta reseña se alimentó de un trabajo aparecido en el Listín Diario.)

Fuente: El nuevo diario