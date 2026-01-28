Importaciones desmedidas y falta de planificación asfixiaron al productor nacional, dice Fuerza del Pueblo

El Subgabinete Agropecuario de la Fuerza del Pueblo denunció que durante el año 2025 las importaciones agropecuarias se duplicaron hasta alcanzar los US$6,000 millones anuales, una política que, según afirmó, desplazó la producción nacional y profundizó la crisis del sector agropecuario dominicano.

La denuncia está contenida en un documento de balance agropecuario correspondiente al año 2025, dado a conocer por Héctor Acosta, durante una rueda de prensa en la que habló en nombre del Subgabinete Agropecuario y de Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la organización política.

En el documento, Acosta advierte que “la difícil situación que ha venido atravesando la agropecuaria del país en los últimos años se empeoró durante el 2025 en perjuicio de los productores y de los consumidores”, subrayando que los principales afectados han sido los pequeños y medianos productores.

El texto señala de manera expresa que “continuaron aumentando las importaciones de productos agropecuarios aun en momentos de la cosecha nacional del rubro de que se trate, las cuales se han duplicado en los últimos años hasta alcanzar unos 6,000 millones de dólares anuales”, una práctica que, según el balance, provocó la quiebra de numerosos productores y dejó a otros en condiciones económicas precarias.

Asimismo, el documento denuncia que mientras se facilitaban importaciones millonarias, “la mayoría de los pequeños y medianos productores no tuvieron acceso a los recursos asignados al Banco Agrícola para ser prestados a tasa cero de interés, ya que los mismos fueron entregados a grandes empresarios con más posibilidades de obtener financiamiento de la banca privada”, incluyendo, según se establece, personas sin vinculación directa con las actividades agropecuarias.

En su análisis, Acosta también expone que “los servicios de capacitación y extensión o asistencia técnica a los productores prácticamente desaparecieron como consecuencia de la cancelación de miles de técnicos y profesionales agropecuarios”, situación que debilitó la sanidad animal, el control cuarentenario y la capacidad productiva del sector.

El balance agropecuario presentado en rueda de prensa sostiene que como resultado de estas políticas, “la mayoría de los subsectores agropecuarios tuvieron un año 2025 lleno de incertidumbres y precariedades, sin rentabilidad en sus operaciones y, peor aún, llevó a muchos a tener que abandonar las actividades que han desarrollado por años para el sustento de sus familias”.

De acuerdo con el documento, esta combinación de importaciones sin control, exclusión del financiamiento y falta de apoyo técnico provocó un deterioro progresivo del aparato productivo nacional, debilitando la agropecuaria como eje estratégico de la economía y aumentando la dependencia del país de los productos importados.

Al cierre de la presentación, el Subgabinete Agropecuario de la Fuerza del Pueblo reiteró que el documento constituye una alerta sobre el impacto de una política agropecuaria centrada en las importaciones, y llamó a reorientar las decisiones públicas hacia la protección del productor nacional y el fortalecimiento de la producción local.

Fuente: Acento.