Incendio en La Victoria: Familiares de presos están desesperados por obtener informes

Un ambiente de desesperación es lo que se vive a las fueras del Centro de Privación de Libertad de La Victoria, donde un fuego afecta desde esta mañana una parte del recinto.

Familiares de los presos que se encuentran recluidos en La Victoria están desesperados, al no saber el estado de sus parientes.

«Dios mío ayuda, por favor, ayuda. A mí me llamaron que no saben nada de mi hijo y mi sobrino«, expresó Dominga Cristina Bautista entre lágrimas.

La señora Bautista indicó que un amigo de su hijo fue quien le avisó que no saben nada de él.

«Un amigo de Carlos Manuel fue que me dijo que no sabían nada de él, ni de mi sobrino Joan», precisó la dama con voz encontrada.

Igual situación, vive Ramona Núñez, quien se trasladó desde Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, para saber cómo se encuentra su hijo.

«Yo me estoy cayendo muerta, ayúdenme, por favor, mi hijo está malo de los pulmones y no sé anda de él» Ramona Núñez,

madre de un interno de la cárcel La Victoria

La mujer se quejó de las autoridades por no brindarles información de su vástago.

«Yo me estoy volviendo loca y nadie sabe decirme nada de mi hijo, que está enfermo», exclamó.

Mientras que, Janet Altagracia Alcántara, responsabilizó a la autoridades del centro penitenciario de lo que le pase a su hermano.

«Lo que suceda con Camilo Alcántara será su responsabilidad», manifestó.

De igual manera, comunicó que no sabe nada de su hermano, al tiempo que dijo que no se marchará de la zona hasta que no sepa algo de su pariente.

«Yo de aquí no me moveré hasta que no sepa de mi hermano, yo no me muevo de aquí», subrayó.

«Queremos información»

Un grupo de familiares se apostó a las afueras de La Victoria, bajo la consigna: «queremos información«, para reclamar a las autoridades noticias de sus parientes.

Bomberos tratan de extinguir incendio en cárcel La Victoria

Unidades del diferentes cuerpos bomberos siguen luchando para sofocar un incendio, tras más de siete horas de labor.

El incendio, que se originó a causa de un cortocircuito, según las autoridades de la Dirección de Prisiones, comenzó en las celdas 3 y 4. Hasta el momento, tres han fallecido y otros 11 fueron trasladados a hospitales por inhalación de humo.

Al menos diez camiones de los distintos cuerpos de bomberos del Gran Santo Domingo trabajan para extinguir el fuego, mientras llegan otras unidades al penal. Tambián asisten unidades del 9-1-1 y miembros de la Policía Nacional y del Ejército.

Fuente: DL