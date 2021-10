Indecisos algunos padres sobre si vacunarán a su hijos de entre 5 y 11 años

Algunos tutores que no quisieron hablar frente a la cámara, dijeron que por temor no inyectarán a sus hijos hasta tanto las autoridades lleven vacunados una cantidad considerable de niños.

SANTO DOMINGO.- Luego de la llegada a un consenso entre el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano de inocular contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años, padres y tutores consultados por Noticias SIN dicen estar confiados en el proceso y dicen que vacunarán a sus hijos siempre y cuando el fármaco que se utilice no les cause daños a sus pequeños.

En un recorrido realizado por el equipo de Noticias SIN, en varios recintos educativos se pudo contactar que sólo en el plantel Costa Rica, ubicado en el sector de Los Ríos se encuentra un equipo de Saludo Publica inoculando.

Además en el centro educativo Antonio Duvergè del Distrito Nacional, que hasta hace varios días estaban realizado pruebas PCR esperan volver a retomar el método de prevención.

Será a partir de este martes cuando el Gabinete de Salud anuncie la decisión final de cuál será la logística y el fármaco que se utilizará en los niños.

Fuente: Noticias SIN