Indignación en La Romana: momento en que asaltan a un heladero en plena vía pública

Dos individuos a bordo de una motocicleta asaltaron a un heladero en el sector Chicago, en la provincia La Romana, en un hecho que quedó captado en video y que ha generado indignación en la ciudadanía.

En las imágenes, difundidas a través de las redes sociales, se observa el momento en que los hombres interceptan al trabajador y, bajo amenaza con un arma blanca, lo registran con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Reacciones de la comunidad y autoridades

El audiovisual muestra que, al no encontrar objetos de valor en su vestimenta, los asaltantes proceden a revisar el cajón del carrito de helados, de donde sustraen el dinero producto de las ventas, para luego marcharse del lugar.

El hecho ha causado consternación entre los residentes y usuarios en redes sociales, quienes han expresado su preocupación por la inseguridad y exigen que los responsables sean identificados y sometidos a la justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido declaraciones oficiales sobre este caso.

