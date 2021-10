Infectólogo sugiere que se solicite tarjeta de vacunación en algunos lugares

Ante la decisión del Gobierno de levantar el estando de emergencia a partir del lunes y con esto eliminar el toque de queda, el infectólologo y director del hospital Robert Reid Cabral, explicó que el país puede registrar un aumento de casos COVID-19, pero no significativo.

Clemente Terrero señaló que actualmente una gran cantidad de personas en el país está vacunada y otra parte ya fue afectada por la enfermedad, lo que a su entender reduce los riesgos.

“Un incremento en el número de casos (lo que se espera), pero tenemos también que tener en cuenta que el país ha sido vacunado, sobre todo la población adulta y una gran parte ya ha padecido la infección, lo cual realmente evita que pueda producirse algún incremento significativo o un brote de gran magnitud.

En ese sentido, el infectólogo señaló que de ahora en adelante se le debe dar seguimiento a ese “leve” aumento de casos que se registrarán, además vacunar a la población infantil ya que en ese segmento se puede producir un brote de importancia.

El galeno explicó que siempre que se utilice la mascarilla y continúe la vacunación se podrán evitar los rebrotes, por lo cual hizo el llamado a la población de mantener las medidas sanitarias que se han establecido.

Por otro lado, sugirió que para poder entrar a algunos lugares se comience a exigir la tarjeta de inoculación contra el COVID-19 como se hace en otros países, como Estados Unidos, y dijo estar de acuerdo con que se diseñe un “pasaporte de vacunación”.

“Digo en algunos lugares porque la población también tiene su derecho… yo que me vacuné no puedo estar en riesgo porque otro no se haya vacunado, o sea, así como el otro tiene derecho a no vacunarse, yo también tengo un derecho de que el que no esté vacunado no me infecte, de manera que pienso que todas esas cosas tenemos que ponerlas en orden”, expresó el doctor.

Aunque el doctor Terrero favoreció la eliminación de las restricciones a la movilidad, indicó que había que evaluar si era el momento.

“En algún momento tenía que tomarse la decisión, había que tomarla porque no íbamos a seguir toda la vida confinados”, apuntó el infectólogo.

El infectólogo recomendó a la población continuar con el uso de las mascarillas, ya que de acuerdo al propio ministro de salud, Daniel Rivera, muchos han dejado a un lado el tapa boca.

“Porque nosotros podemos circular con mayor libertad en cualquier lugar si usamos la mascarilla, incluso podemos estar reunidos siempre y cuando usemos la mascarilla. Lo que no recomiendo es que se abandone el uso de mascarilla”.

