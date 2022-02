Inflación domina el ambiente previo al discurso de Abinader

Abordar o no el tema de la inflación en el discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, será una prueba para el presidente Luis Abinader. Si no lo hace podría ser cuestionado y lucir alejado del principal problema de la gente y si lo hace, tendría que presentar algunas medidas para mitigar el impacto de las alzas.



El gobernante irá a la segunda rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional con logros que exhibir en materia económica. El pasado año, la renta nacional creció un 12.4% según las cifras del Banco Central y se recuperaron los empleos al nivel prepandemia, según ha afirmado el gobierno. Sin embargo, la inflación se disparó un 8.5%, la más alta en los últimos catorce años.

Este año, la inflación sigue creciendo al experimentar una variación de 1.18% en enero 2022 con relación al mes de diciembre de 2021, mientras que la inflación interanual se colocó en 8.73%, según los datos del Banco Central.

El aumento de los precios del petróleo ha sido el gran dolor de cabeza desde el 2021 y la situación ha empeorado en el 2022. En el presupuesto el gobierno se planteó un precio promedio del barril de petróleo de 62 dólares y el pasado viernes cerró a 91.07, una diferencia que merma las finanzas públicas.

La tendencia es que el precio del crudo siga en alza, entre otras variables, por el conflicto entre Rusia, Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que lidera Estados Unidos.

En lo que va de año, el galón de la gasolina premium ha subido RD$17.5 al pasar de RD$270.10 que costaba al inicio de enero a RD$287.60. La gasolina regular ha aumentado RD$15 por galón al pasar de RD$255.50 a RD$270.50. El gasoil óptimo subió RD$17 por galón, al pasar de RD$219.10 a RD$236.10 en 2022.

El gasoil regular se incrementó en RD$16.5 por galón, pasó de RD$201.10 que costaba a inicios de año a RD$217.60, equivalente a un alza de un 8.2 %. El gas licuado de petróleo (GLP) también registró un alza de RD$6.5 por galón, al pasar de RD$141.10 a RD$147.60.

Para mitigar el alza de los combustibles, la mayor expectativa se ha centrado en el proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos que el gobierno anunció que Abinader someterá el 27 de este mes.

Recientemente, el presidente de la Asociación Dominicana de Comerciantes, Iván García, dijo que los aumentos de los productos que consume la población aumentaron más de un 15% y en otros casos hasta un 60%.

“El Banco Central reporta 8.5%, pero cuando usted saca lo que consumen los más pobres dentro de la canasta, no van a sentir una inflación de un 8.5 por ciento, eso no es verdad, para los más pobres estamos hablando de una inflación de un 15%, en promedio, de lo que ellos utilizan, mientras el nivel de inflación para la clase media oscila entre un 25 a un 30 por ciento, y la clase media alta, fácilmente, tiene un 60 o 70% de inflación en los productos alimenticios que consumen”, aseguró García. También hay quejas por el aumento de los materiales de construcción y otros productos y servicios.

Las remesas que han sido un gran oxígeno para la economía en la etapa de la pandemia, registraron una disminución en enero de este año con relación al 2021.

Según informó el Banco Central, el dinero que envían los dominicanos que viven fuera en enero pasado fue US$759.3 unos US$33.5 menos que en ese mismo período de 2021, cuando las remesas sumaron US$792.8 millones. Sin embargo, ese monto sigue siendo superior al del 2020 y 2019, según los datos del órgano.

Respuesta en 3 frentes: subsidios y subir tasas

El gobierno ha respondido en tres frentes los retos de la inflación. El Banco Central aumentó 200 puntos a la tasa de interés desde diciembre del pasado año para contener las alzas. El aumento de los precios de los combustibles ha respondido asumiendo las alzas de los precios de los combustibles en las últimas tres semanas para no traspasarla a la población. Solo en la pasada semana, el gobierno destinó 610 millones de pesos para mantener sin cambio el precio de los carburantes. Igualmente, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, informó que la administración de Abinader subsidia el combustible de los transportistas para evitar aumento en los precios de los pasajes que afectan a la población de menores ingresos. Recientemente, el presidente Abinader sostuvo una reunión con el gabinete agropecuario y en más de una ocasión ha afirmado que las alzas no son mayores por el aumento de la producción. Igualmente, ha resaltado que en el país no ha registrado escasez como ha ocurrido en otras partes del mundo. El gobernante también explicó que su gobierno ha financiado el sector agropecuario con más de 10 mil 500 millones de pesos al Banco Agrícola, además de lo que disponía para financiamiento.