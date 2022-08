Inflación y oposición

La inflación no lo sabe, pero los partidos de oposición la han elegido como aliada para las elecciones presidenciales del 2024. Solo hay que ver los discursos de dirigentes del PLD y Fuerza del Pueblo. La palabra inflación aparece reiteradamente en esos pronunciamientos de morados y verdes. Y a veces no pueden ocultar que hablan del fenómeno, no como un problema indeseado, sino como una esperanza. Dicen y repiten que no puede haber reelección con inflación. En gran medida es cierto, pero este razonamiento tiene algunas debilidades. Lo primero es que se está apostando a un factor externo, algo que escapa a sus manos. Lo otro es que se trata, claramente, de una apuesta a que ocurra algo negativo para el país. Es un tanto reprochable, por decir lo menos, pensar en que los precios suban para que tus posibilidades electorales aumenten. Y no solo pensarlo, sino también decirlo.

El riesgo



Pero asumiendo que en política se vale todo, quizás no estén tan descaminados los partidos y figuras de la oposición, al apostar a un incremento de la inflación para que en esa medida aumenten sus posibilidades y disminuyan las del proyecto reeleccionista. Pero volvemos al otro fallo de esta lógica. Nada pueden hacer para que sea así. Y aquí viene la posibilidad del otro escenario. Si con inflación no habrá reelección, ¿cuál sería el discurso con una inflación controlada?

Casos



A veces sí se puede apostar a factores que, aparentemente son externos, pero hay maneras de potenciarlos o hasta de provocarlos. Un ejemplo de ello es la división del contrario. Ya han pasado por esa experiencia todos los partidos. No solo han aprovechado, sino que han contribuido a que sus adversarios se dividan. Ahí sí ninguno puede tirar la primera piedra.