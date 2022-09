Influencer de 21 años hospitalizada de emergencia tras cirugía de rejuvenecimiento vaginal

Dellie Isla, una popular influencer y modelo de Onlyfans de 21 años, vivió un verdadero calvario luego que se sometió a una labioplastia, na cirugía de remodelación de los genitales externos femeninos que permite devolver a los labios menores su tamaño y aspecto naturales, con unas proporciones normales.

Ella consideraba que su vagina se veía “vieja” y le causaba molestias; no le gustaba cómo se veía, por lo que buscó decidió someterse a una cirugía de rejuvenecimiento en abril de este año.

De acuerdo a diarios internacionales como «dailymail.co.uk» o «La Opinión», Dellie narró que después de su cirugía de “vagina de diseño”, que costó casi $6,000, se enfermó y la llevaron de urgencia al hospital.

“Mi prometido terminó teniendo que llamar a una ambulancia, lo que resultó en que me llevaran al hospital y pasara 10 días en una sala de emergencias”, dijo Isla.

“Regresé a casa una hora después de que se completó el procedimiento y en dos horas tenía un dolor insoportable, lo cual no es normal para este tipo de cirugía”.

Lo que se suponía que sería una recuperación pacífica resultó en tres cirugías de emergencia adicionales debido a tres coágulos de sangre diferentes que causaron un dolor “insoportable”.

“Me pusieron morfina y el hospital puso a un cirujano en espera solo para mí, además de aislarme del resto de la sala”, recordó. “El médico me explicó que estaba en un estado increíblemente malo y no recuerdo ciertos detalles de estar en el hospital por la cantidad de medicamentos que me habían puesto”.

Durante una semana más o menos en el hospital, “no pudo moverse casi por completo”, agregó.

Pero solo ocho semanas después, pudo volver a su “vida sexual normal”, ya que tener intimidad podría dificultar la curación, y se siente más segura que nunca, a pesar de los eventos traumáticos que siguieron a su procedimiento.

Finalmente, reveló que, si bien la recuperación fue inicialmente traumática, ahora está muy contenta con el aspecto general y dice que la ha hecho sentir más segura de sí misma, además de mejorar su vida sexual.

Fuente: DL