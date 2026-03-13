Influencer Carlos Rubio cuestiona Tesorero Nacional, Luis Delgado por posibles vínculos familiares con Narcos

Santo Domingo.– El creador de contenido digital Carlos Rubio lanzó fuertes cuestionamientos contra el titular de la Tesorería Nacional de la República Dominicana, Luis Delgado, al referirse a presuntos vínculos familiares con personas relacionadas con el narcotráfico.

Durante un video difundido en redes sociales, Rubio planteó interrogantes sobre la relación familiar del funcionario con individuos que, según afirmó, habrían sido señalados en investigaciones vinculadas al tráfico de drogas. En su intervención, el influencer sostuvo que este tipo de situaciones debe ser aclarado públicamente por tratarse de un funcionario que maneja recursos del Estado.

El comentarista digital indicó que la transparencia es fundamental en las instituciones públicas y consideró que cualquier señalamiento de este tipo debe ser respondido con explicaciones claras para evitar dudas en la ciudadanía.

Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta oficial por parte del tesorero nacional, Luis Delgado, sobre las afirmaciones difundidas en el video que circula ampliamente en plataformas digitales.

El caso ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios exigen aclaraciones por parte del funcionario, mientras otros cuestionan la veracidad de los señalamientos y piden prudencia antes de emitir conclusiones.

La controversia se suma al creciente impacto que tienen las redes sociales en el debate público dominicano, donde creadores de contenido e influencers se han convertido en actores cada vez más influyentes en la discusión política y social.