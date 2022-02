INFOTEP anuncia celebración Seminario Internacional Transformación Docente 4.0

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) celebrará el Seminario Internacional Transformación Docente 4.0, este martes 22 de febrero, con el objetivo de compartir con la comunidad educativa el programa de actualización docente en estrategias metodológicas innovadoras, que desarrolla la institución desde el pasado 21 de septiembre.

Este magno encuentro se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio Jesús María Troncoso, del Banco Central de la República Dominicana. Acudirán autoridades gubernamentales y del sector educativo, así como altos representantes del sector empresarial.

El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, informó que en el seminario se ofrecerán las conferencias “Desarrollo profesional de la próxima generación, para la autogestión e innovación educativa” y “Modelo de cambio generativo: transformando la mentalidad y la práctica del docente del siglo 21”.

Las ponencias estarán a cargo de Sandra Noguera Glen, directora general de The Learning Innovation Catalyst (LINC) para Latinoamérica, con 16 años de experiencia en el sector educativo, y Jaime Pales, fundador y co-director general de LINC.

Noguera Glen ha trabajado como maestra de ciencias y matemáticas y como especialista en Aprendizaje Docente, liderando procesos institucionales de desarrollo profesional. Es ingeniera industrial con magíster en Estudios Multidisciplinarios, entrenadora certificada de Google y visitadora certificada de The New England Association of Schools and Colleges (NEASC).

Mientras que Pales ha co-fundado múltiples empresas de educación que han impactado a cientos de miles de estudiantes y maestros a nivel internacional, con pedagogía transformadora y aprendizaje profesional.

Entrega de certificados

En el marco del Seminario Internacional Transformación 4.0, se hará entrega de una Certificación Internacional en Coach Agente de Transformación y el Modelo de Cambio Generativo, a 105 formadores de formadores de docentes, asesores de docentes y encargados de talleres.

Con este programa el INFOTEP persigue la creación de un nuevo perfil del docente y del personal que está relacionado con la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.