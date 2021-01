Inicia debate sobre Reforma al Código Penal; comisión dará informe este mes

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se propone emitir un informe en este mes con relación al proyecto de Reforma al Código Penal, por lo que ayer inició el debate en torno al tema, con la participación de entidades gubernamentales y organizaciones extranjeras a puertas cerradas, junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, dijo que la intención es dar amplitud para que la mayoría de instituciones que persiguen los ilícitos penales puedan expresarse, para que el código penal, que no ha recibido modificaciones desde el 1884, pueda recibirlas.

“Va a ser uno de los mayores aportes de la comisión de Justicia, emitir un informe en este mes. No hay ley perfecta pero sí hay ley posible y hay más de 60 ilícitos penales que no están siendo castigados como se debe. Que no están siendo manejados como se debe”, dijo Jiménez, citando entre los puntos a ser evaluados las sustancias químicas, la legítima defensa, violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia, entre otras.

No incluyeron las causales del aborto. El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó además que en la pieza legislativa que analiza junto a las instituciones no se incluye las tres causales del aborto, aunque cualquier diputado está en el derecho de solicitarlo en hemiciclo.

Sin embargo aprovechó para advertirle a los grupos feministas y pro aborto que presionan para que las causales sean incluidas en el Proyecto de Reforma al Código Penal, que “el terrorismo legislativo” no puede existir en este momento.

“Ojalá que sobre este tema hagamos un plebiscito, un referéndum donde la gente pueda expresarse. Los diputados tenemos el derecho de representación, no propio de nosotros, sino de la ciudadanía”, dijo el diputado Alexis Jiménez, quien aseguró está a favor de las tres causales.

Indicó que los casos en la justicia con relación al aborto, sorprendentemente, es cero. “Nosotros hoy no tenemos a nadie acusado, ni condenado por el tema del aborto. Ahora yo sí le digo a ellas que tenemos cientos de casos de sicariato, ácido del diablo, feminicidios, violencia contra los niños y legítima defensa, que no se está tratando como se debe”, explicó.

Lamentó que por 18 años la irresponsabilidad de muchos haya paralizado la reforma al código penal y aseguró que la comisión que preside emitirá su informe “sin presiones y de cara al sol”.

“Yo no puedo ser extremista, porque este tema (del aborto) divide al país y habrá que preguntarle al país”, advirtió enfático.

Al ser cuestionado sobre la no presencia de los representantes de las iglesias y defensores de la vida, Alexis Jiménez explicó que aunque no están presentes, estos sectores serán invitados, pues el objetivo es escucharlos a todos.

Mientras que el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños, valoró el simposio, indicando que solo sirve como puente con relación al tema, dada las excelentes relaciones que tiene con instituciones del Estado.

Fuente: Hoy