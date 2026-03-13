¡INSÓLITO!: Intento de asalto con un «plátano» termina en confusión y frustración en plena calle

SANTO DOMINGO – Un video que se ha vuelto viral en las últimas horas muestra uno de los intentos de robo más peculiares registrados recientemente. Lo que parecía ser una situación de alto riesgo, terminó convirtiéndose en una escena confusa cuando se descubrió el «arma» utilizada por los asaltantes.

En las imágenes captadas durante la noche en una calle residencial, se observa a una pareja siendo interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El agresor, vestido con una camiseta negra, somete violentamente a un hombre en el suelo mientras amenaza a una joven que los acompaña.

Sin embargo, el detalle que ha dejado boquiabiertos a los internautas es el objeto que el asaltante utilizó para simular un arma de fuego: un plátano verde.

En medio del forcejeo, el plátano cae al pavimento (señalado incluso con un círculo rojo en la edición del video), quedando al descubierto la farsa. Pese a la caída del «arma frutal», el asaltante continúa forcejeando con la víctima, gritando desesperadamente que «la conoce» y exigiendo sus pertenencias, mientras su cómplice espera en la motocicleta para emprender la huida.

La víctima, visiblemente confundida y tratando de defenderse en el suelo, logra resistir el asalto mientras la joven observa la escena sin poder creer lo que sucede.

Hasta el momento no se ha reportado una denuncia formal ante las autoridades por este hecho específico, pero el video ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios oscilan entre la indignación por la inseguridad y la burla ante el ingenio aunque fallido de los delincuentes para intentar amedrentar a sus víctimas.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a la ciudadanía a denunciar estos actos para poder identificar a los responsables, quienes, plátano en mano o no, continúan acechando a los transeúntes en horas de la noche.