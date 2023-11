Inteligencia Artificial es clave para desarrollo de sectores de la economía nacional

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, destacó los esfuerzos realizados en el país para adoptar la Inteligencia Artificial y aplicarla a los diferentes sectores influyentes en la economía nacional a través de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).

El funcionario expresó sus consideraciones en el conversatorio “AI The Series: Bridging the Present to Shape Our Future”, organizado por el Comité de Tecnología e Innovación (CTI) de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) donde fue invitado.

Durante el encuentro, Santos aseguró que, a través de la ENIA, el Gobierno dominicano trabaja en cinco mesas temáticas, que exploran desde aspectos éticos hasta el manejo de datos con Inteligencia Artificial, con el fin de desarrollar una industria 4.0, en el país; fortalecer la soberanía tecnológica y de datos, además de posicionar a RD como un Hub Tecnológico Regional.

En el evento participó además Adolfo Corujo, Socio y CEO de Deep Digital en la consultora de comunicación y asuntos públicos Llorente y Cuenta, quien hizo su presentación “El Apocalipisis de la IA”, en donde expuso los principales retos que enfrenta la Inteligencia Artificial para los próximos años.

Corujo destacó la gran efectividad de esta tecnología ante procesos creativos, sin embargo, aseguró que los softwares desarrollados muestran debilidad en cuanto a requisitos más complejos que involucran pensamiento crítico.

De su lado, la presidenta del CTI de AMCHAMDR, Vivian Peña Izquierdo, subrayó la participación de AMCHAMDR en distintas mesas de trabajo junto al Ministerio de la Presidencia desde el 2020, asistiendo en la construcción de la Agenda Digital 2030 y contribuyendo en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).

“La Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar la sociedad de muchas maneras positivas. Esta serie de encuentros (AI The Series) no solo han explorado los hechos y las conexiones hacia el futuro, sino que también ha abordado de manera integral cómo la IA puede ser un puente crucial en el presente para moldear nuestro futuro”, comentó Peña Izquierdo.

