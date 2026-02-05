Sucesos

Intento de asalto termina con ladrón herido en el cuello

Vidal Sepulveda Hace 2 días
 Un presunto delincuente resultó herido en el cuello tras intentar asaltar a un hombre en un hecho ocurrido alrededor de las 6:00 de la mañana, en un lugar que aún no ha sido especificado.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se defendió con un objeto cortopunzante, provocándole una herida en el lado derecho del cuello al supuesto asaltante.

El incidente quedó captado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa a dos individuos que se desplazaban en una motocicleta interceptar al hombre, quien aparentemente se dirigía a su trabajo. Uno de los sospechosos se desmonta del vehículo y muestra un arma de fuego, presuntamente con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Vidal Sepulveda Hace 2 días
