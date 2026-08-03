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Intentó entrar por una ventana de su apartamento y murió tras caer desde el piso 13

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Una mujer de 29 años murió luego de caer desde el piso 13 del edificio Zafiro, ubicado en Piedecuesta, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

La víctima fue identificada como Laydy Yurley Flórez Martínez, quien perdió la vida en la mañana del domingo 2 de agosto, alrededor de las 10:15 a. m., tras sufrir una caída accidental mientras intentaba ingresar nuevamente a su apartamento.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la mujer habría dejado las llaves dentro de la vivienda y decidió entrar por una ventana para poder acceder al inmueble. Durante la maniobra, perdió el equilibrio y cayó desde el décimo tercer piso hasta el primer nivel de la misma torre.

La gravedad de las lesiones provocó que falleciera de manera inmediata. La secuencia quedó captada por el circuito cerrado de televisión del edificio, material que es analizado por las autoridades como parte de la investigación y que, preliminarmente, permitió establecer que se trató de un accidente.

Tras conocerse el caso, varios residentes del edificio expresaron en redes sociales que inicialmente surgieron especulaciones sobre las causas de la caída, pero las imágenes de seguridad ayudaron a esclarecer lo ocurrido.

La Policía Judicial y la Fiscalía continúan con la recopilación de pruebas para completar la investigación del lamentable suceso.

Fuente: NT

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