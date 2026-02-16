Interior y Policía destaca en 14 provincias del país no registran homicidios en lo que va de 2026

Santo Domingo.- Faride Raful, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que la República Dominicana registra una tasa acumulada de homicidios de 7.2 en lo que va de 2026, una cifra inferior a la registrada en el mismo período de los años anteriores.

Durante la presentación semanal de estadísticas de la Fuerza de Tarea Conjunta, la funcionaria destacó que 14 provincias del país mantienen una tasa de homicidios en un solo dígito, y que 14 territorios no han registrado homicidios en lo que va de año. En contraste, seis provincias presentan tasas de dos dígitos, identificadas en rojo en el mapa nacional.

Raful comparó los datos actuales con años anteriores, indicando que para febrero de 2025 la tasa acumulada era de 7.8, mientras que en 2024 alcanzaba 12.03 y en 2023 se situaba en 11.89, evidenciando una tendencia sostenida a la baja.

En cuanto a personas heridas por hechos violentos, la ministra señaló que hasta el 14 de febrero de 2026 se registran 329 heridos , tres menos que en igual período de 2025 y 41 menos en comparación con 2024. Precisó que cada caso es evaluado para determinar causas, motivaciones y tipo de armas utilizadas.

Respecto a los robos, informó que en 2026 se han contabilizado 8,003 denuncias, lo que representa una reducción de 3,399 casos frente a 2025 y 4,522 menos que en 2024.

Dentro de las prioridades del Gobierno, la ministra resaltó la incautación de armas ilegales, indicando que la Policía Nacional ha retirado 714 armas de fuego de las calles en lo que va de año. Reiteró que los operativos continuarán, respetando el debido proceso, con el objetivo de prevenir hechos violentos y salvar vidas.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Fuerza de Tarea Conjunta con el combate al crimen organizado y el desmantelamiento de bandas criminales, indicando que numerosos integrantes de estas estructuras ya han sido sometidos a la justicia y esperan sentencias definitivas.

Fuente: Panorama