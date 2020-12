Interpelan por tercera vez a Yokasta Guzmán por irregularidades de compras

Santo Domingo, RD.- La exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, asistió este viernesante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a ser interrogada por tercera ocasión por irregularidades en compras al Inaipi.

La exfuncionaria explicó que la semana pasada quedó pendiente entregar y revisar unos documentos, está siendo interrogada supuestas irregularidades en procesos de compras que se hicieron a principios del estado de emergencia en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.

Guzmán explicó que el requerimiento es para “simplemente tener un conversatorio sobre algunos asuntos que le interesan al departamento”.

“Estamos aquí, como siempre decimos los funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas”, sostuvo.

Guzmán manifestó que Berlinesa Franco mintió y ocultó informaciones al Ministerio Público.

De su lado, Franco rechazó estas declaraciones. Por la discrepancia entre las exfuncionarias del pasado gobierno del expresidente Danilo Medina.

El jueves de la semana pasada indicó que recomendó a Franco, vía correo, que cumpliera con los puntos necesarios para comprar de emergencia 40 mil kits por 100 millones de pesos.

Dijo que cada institución es responsable de su proceso hemos capacitado mujeres, mypimes y periodistas, me ha afectado mucho mi casó.

Carlos Balcácer, titular de la defensa, dijo “tenemos unos documentos de contrato grado a grado que se dieron en Onaipi, que no figuran registrados.

Indicó que el Estado no erogó un peso, ahí no hay una tentativa de estafa, hay que ver si habló temas que no le interesan a Yokasta.

El interrogatorio a la exdirectora Guzmán, lo realizaron Wilson Camacho, titular de la Pepca y Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, por supuestas irregularidades durante un proceso de licitación en la gestión de Berlinesa Franco, en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia.

Fuente: CDN