INTERPOL emite Alerta Amarilla por desaparición de Brianna Genao en Puerto Plata

Santo Domingo.– La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitió una Alerta Amarilla por la desaparición de la menor Brianna Genao, reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025 en el municipio de Barrero, provincia Imbert, Puerto Plata.

La notificación tiene como objetivo reforzar la localización de la niña a nivel internacional, activando los mecanismos de cooperación entre las autoridades policiales de los países miembros de INTERPOL. Con esta alerta, se busca facilitar el intercambio de información que contribuya a su búsqueda, identificación y protección de su integridad, ante la posibilidad de que haya sido trasladada fuera del territorio nacional.

La Alerta Amarilla es utilizada por INTERPOL para ayudar a localizar a personas desaparecidas, especialmente menores de edad, y para identificar a personas que no pueden identificarse por sí mismas.

Las autoridades dominicanas continúan las investigaciones correspondientes y exhortan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para dar con el paradero de la menor, a través de los canales oficiales de la Policía Nacional y del sistema INTERPOL.

