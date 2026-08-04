Interrupciones eléctricas han afectado costos de producción del sector empresarial privado
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RESUMEN
Las constantes interrupciones del servicio energético han comenzado a afectar los costos de producción del sector empresarial privado, así lo afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Industriales de Herrera, Ángelo Viro. El empresario asegura que la situación los ha obligado a convertirse a optar por alternativas de suministro eléctrico para no afectar los precios que llegan al consumidor final.
Las declaraciones del empresario se produjeron tras el anuncio de la octava edición del premio nacional a la calidad del sector privado, dirigido a organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios establecidas en el país.
Las constantes interrupciones del servicio energético han comenzado a afectar los costos de producción del sector empresarial privado, así lo afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Industriales de Herrera, Ángelo Viro.
El empresario asegura que la situación los ha obligado a convertirse a optar por fuentes alternas de suministro eléctrico para no afectar los precios que llegan al consumidor final. Las declaraciones del empresario se produjeron tras el anuncio de la octava edición del premio nacional a la calidad del sector privado, dirigido a organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios establecidas en el país.
Fuente: NT