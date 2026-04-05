INTRANT realiza 8,084 inspecciones técnicas en paradas de autobuses y detecta 3,900

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Como parte del operativo “Conciencia por la Vida: Semana Santa 2026”, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ejecutó un amplio despliegue de inspecciones técnicas visuales en el transporte público de pasajeros, alcanzando un total de 8,084 unidades inspeccionadas en más de 40 terminales a nivel nacional.

Estas acciones, coordinadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), permitieron identificar y corregir más de 3,900 fallas en condiciones esenciales para la seguridad vehicular, contribuyendo a la reducción de riesgos durante el asueto.

Incidencias detectadas

Entre las principales incidencias detectadas, se ordenó la sustitución y/o reparación de 713 neumáticos, 1,313 luces dañadas o rotas, 1,015 cristales, 386 retrovisores, así como 197 limpiavidrios y 297 bumpers en mal estado o inexistentes, evidenciando la necesidad de fortalecer los controles preventivos en las unidades del transporte público.

En los casos en que los hallazgos representaban un riesgo inmediato para la seguridad vial, como neumáticos lisos, luces defectuosas o limpiavidrios inoperantes, se instruyó a los operadores a corregirlos de forma inmediata antes de continuar la circulación.

Mientras que otras observaciones, como la ausencia de extintores o botiquines, fueron notificadas para su pronta regularización. Asimismo, el INTRANT informó que en los próximos días estará remitiendo a cada operador un reporte detallado con todos los hallazgos detectados, a fin de dar seguimiento y garantizar su corrección.

Control y medidas a conductores

En el ámbito de control a conductores, fueron identificados 165 choferes con licencias de conducir vencidas, extraviadas o con categorías inferiores a las requeridas, lo que conllevó la retención de licencias y la aplicación de medidas correctivas, en cumplimiento de la normativa vigente.

Pruebas de dopaje y salud

Asimismo, en coordinación con la Cruz Roja Dominicana y la unidad médica del INTRANT, se realizaron 231 pruebas de dopaje a conductores, todas con resultados negativos, reforzando el enfoque preventivo del operativo.

Durante las evaluaciones médicas, fue detectado un conductor con condiciones de hipertensión e hipoglucemia, quien fue trasladado oportunamente a un centro de salud para recibir atención especializada.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó que estos resultados reflejan el impacto de las acciones preventivas en la seguridad vial. “Cada falla corregida y cada irregularidad detectada representa una oportunidad de evitar un siniestro. Este operativo demuestra que la prevención salva vidas”, expresó.

El INTRANT reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la fiscalización y los controles en el sistema de transporte, promoviendo una movilidad más segura, responsable y alineada con el bienestar de todos los ciudadanos.

FUENTE: NOTICIAS SIN.