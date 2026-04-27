Inundaciones devastadoras en el Cibao: dos muertos y miles afectados

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SANTIAGO.-Las inundaciones que se produjeron el pasado fin de semana en esta ciudad, localidades del Cibao Central y la Línea Noroeste, dejaron dos personas ahogadas, cientos de viviendas anegadas, carreteras y puentes dañados, así como daños considerables a varios cultivos agrícolas, entre ellos el arroz, plátanos y el banano.

Las autoridades policiales y de la Defensa Civil identificaron a una de las personas que se ahogó como Elvis Rafael Jiménez, cuyo cadáver fue encontrado flotando en el canal Roselia, en el distrito municipal de Villa Elisa, provincia Monecristi.

Jiménez estaba desaparecido desde la noche del pasado sábado cuando salió de su casa en medio de un fuerte aguacero para buscar varias vacas.

En otro hecho, moradores y voluntarios de la Defensa Civil del municipio de Castañuelas, reportaron el hallazgo de un cadáver flotando en el río Yaque del Norte, sin que se haya podido identificar por falta de documentos.

Las lluvias, acompañadas de fuertes vientos, tronadas y relámpagos también derribaron postes del tendido eléctrico, árboles y destecharon muchas viviendas en los municipios de Altamira, Luperón e Imbert, de la provincia Puerto Plata.

Esa misma situación ocurrió en el municipio de Villa Vásquez, al igual que los municipios de Esperanza, Laguna Salada y Dajabón.

SANTIAGO

En esta ciudad, las autoridades de la Defensa Civil informaron que durante los días sábado y domingo, se produjeron inundaciones repentinas en los sectores del Hoyo del Ciruelito, Hoya del Caimito, avenidas 27 de Febrero, Yapur Dumit, Estrella Sadhalá, Antonio Guzmán, avenida Circunvalación Sur, Hoyo de Lima, los ensanches Bermúdez, Libertad, Nibaje, Arroyo Hondo, Gurabo, Gurabito, Cienfuego, los Jardines Metropolitanos e incluso en el reparto de La Zurza.

Asimismo, se inundó la primera planta del hospital regional universitario José María Cabral y Báez, por la avenida 27 de Febrero.

Asimismo, ayer domingo se inundaron los cementerios de la calle 30 de Marzo y de la sección El Ingenio Arriba.

Las autoridades del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informaron que las precipitaciones proseguirán por las próximas 24 a 48 horas en gran parte del país.

Fuente: El Nacional