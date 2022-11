Investigación arroja compuestos cancerígenos en champús secos; ¿Qué hace Salud Pública ante el tema?

Nuevos estudios siguen revelando la presencia de benceno en algunos productos cosméticos. Y el gran problema radica en que este se ha relacionado con el cáncer. La información actual cae sobre marcas de champús secos.

En marzo y abril de este año, el programa Nuria Investigación Periodística realizó el reportaje “Alertas internacionales a productos de uso humano”, donde se mencionó varios productos que organismos internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos, habían emitido alertas, sacándolos del mercado a finales del año 2021. La historia se repite este año ante una nueva alerta.

En los pasados reportajes se mencionaban distintos productos en los que se encontró presencia de benceno, un compuesto relacionado al cáncer.

Se habló de los champús secos de Unilever, Herbal esences y pantene, una variedad de cerca de una docena de champús secos, los protectores solares de Aveno y una variedad de desodorantes en aerosoles de la marca Old Spice y Secret.

Investigación actual

Recientemente el Laboratorio Independiente Valisure volvió a confirmar la presencia de benceno en los champús secos de Unilever.

Y esta semana el laboratorio Valisure ha realizado otra alerta de la que se han hecho eco distintos medios de comunicación internacionales.

En el estudio aseguran haber encontrado altos niveles de benceno en más marcas y lotes de champú seco: Productos Not Your Mother’s, Paul Mitchell, Sun Bum, Batiste, dp Hue, OGX, San de Janeira, Redken, Sebastian, Klorane, IGK, CHI, Garnier Fructis, Pureology, Amika, Hask, Drybar, Biolage, Eva NYC, Kristin Ess, Bumble and Bumble, Cake, L’Oreal y Kerastase.

Valisure se dedica a mediante ciencia identificar problemas críticos en la cadena de suministro global, según explican en su página web, el equipo de científicos que los conforma provienen de las universidades de Harvard y Yale.

Es este equipo, que ha alertado en esta ocasión a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los E.E. U.U. (FDA, por sus siglas en inglés), solicitándole sacar del mercado 148 lotes de 34 marcas de champú seco. El 70 % de las marcas presentaron niveles preocupantes de benceno y tres lotes de productos de champú en seco contenían un aerosol con más de 100 ppm de benceno y algunas muestras mostraron más de 10 veces el límite establecido para medicamentos de la FDA, entidad que aún no ha definido limites para los productos cosméticos, pero si ha dicho que no deben contener ninguna sustancia nociva.

“El benceno es una sustancia que es derivada del petróleo, es decir, es un hidrocarburo y tiene, digamos, su manera de entrar al cuerpo, es decir, su absorción. Se puede dar a través de la vía oral, pero también a través de la vía dérmica cutánea, con el contacto con la piel. Por eso es que es peligroso su efecto o que esté presente en algunos en estos productos para el cuidado personal también puede ingresar al cuerpo a través de la vía inalámbrica, es decir, a través de la respiración”, explica un toxicólogo.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer ha establecido que la principal forma en que las personas se exponen de manera dañina al benceno es al respirar aire que lo contenga.

Esto hace pensar que, en lugares en interiores, como son los salones de belleza, donde normalmente se pudieran usar los champús secos, se corre el riesgo de que el producto sea inhalado durante períodos prolongados.

“Si el benceno tiene una. Una vez que entra al organismo, el tiene un tiempo de eliminación de alrededor de 48 horas. Pero el problema está cuando su contacto es frecuente, repetitivo. Entonces él se va acumulando en esos, en esos tejidos como la médula ósea, el hueso, y es por eso que entonces termina causando daño”, detalló el experto.

Los daños causados por el benceno son ligados directamente a algunos tipos de cáncer que pueden llevar a la muerte.

“Si el benceno, principalmente su mayor problema de salud es hacia el cáncer, específicamente el cáncer en la sangre, leucemia y algunos otros algunas otras enfermedades de la sangre. Precisamente porque al entrar al organismo el se tiene cierta afinidad, digámoslo así, por lo que es la médula ósea”, precisó.

El benceno es una de las 20 sustancias químicas más producidas en Estados Unidos en términos de volumen.

Las industrias lo usan para hacer otros productos químicos: para la producción de plásticos, resinas y fibras sintéticas, ciertos tipos de cauchos, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y plaguicidas.

Hay que tener cuidado porque podemos exponernos a benceno por emisiones industriales, pegamentos, pinturas para muebles y detergentes, el aire en estaciones de combustible, con el uso en el hogar de algunos productos de limpieza y para quitar pintura y hasta en desinfectantes para manos.

Según referencias ofrecidas por varios medios, la FDA normalmente tarda 180 días en responder a una petición del tipo realizada por el laboratorio Valisure.

Mientras tanto, empresas como Unilever han retirado voluntariamente sus marcas de champú seco en aerosoles y organismos internacionales han hecho algunas recomendaciones: La OSHA, organismo internacional que trabaja con la salud ocupacional, recomienda que el nivel máximo de benceno en el aire del trabajo no debe exceder 1 ppm durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales.

La Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos, EPA, recomienda que los niños no se expongan a más de 200 ppb de benceno en el agua potable durante períodos breves (10 días o menos).

Recorrido del equipo Nuria Investigación Periodística

En un recorrido por algunos centros de expendio de estos tipos de productos, pudimos ver en los anaqueles algunas de estas marcas estudiadas por Valisure, (TRESemmé y, Batiste) y los mandamos a analizar en el Laboratorio de Aduanas para ver si tienen la presencia del benceno.

Mientras se esperan los resultados locales, es bueno entender que el estudio de Valisure, según refiere el periódico El Financiero, determinó que una lata de champú seco Batiste Bare, contenía 15 partes por millón de benceno en un rociado y pensar que la FDA usa como medida de riesgo un 0,00004 parte por millón en inhalación durante la vida, pues podría provocar un cáncer adicional por cada 100 mil personas.

Nos acercamos a las autoridades de Salud Pública para ver si estaban al tanto de la situación internacional que se está dando con el benceno y las alertas a la Salud. Pero para Salud Pública aun no hay una alerta oficial.

Y si bien es cierto que por el estudio actual la AFDA no ha emitido una alerta, sí lo hizo en diciembre del 2021 con una amplia lista de aerosoles con benceno y champús secos, por lo que no entendemos cómo Salud Pública tiene que esperar una alerta internacional para actuar ante estos casos, si ya se han venido dando alertas desde el año pasado.

“Nosotros realmente no tenemos que esperar por la FDA. Si por el Departamento de Investigación del Ministerio, que es quien recomienda este tipo de medidas localmente. Si el departamento de Investigación determina que no es, no son seguros, pues ahí si nosotros como ministerio procederemos a retirar esos productos del mercado como se han hecho con otro tipo de sustancias”, respondieron las autoridades.

En Salud Pública establecen que supuestamente en 51 monitoreos que han realizado no han encontrado estos productos, cuando nosotros sí, pero también nos llama la atención la inseguridad en si pueden o no hacer los estudios locales.

Lo ideal sería que las autoridades de salud sean algo más diligentes de lo que han sido hasta ahora, para que la población pueda tener toda la información que necesita sobre este tema y, sobre todo, las garantías de no usar productos con benceno.

Mientras tanto, la semana que viene el programa de Nuria Investigación Periodística tendrá los resultados del estudio que por nuestra cuenta mandamos a realizar, para saber si las marcas de champús secos que encontramos aquí también tienen el tan temido benceno que se ha detectado a nivel internacional.

FUENTE: N DIGITAL