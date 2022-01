Investigación revela que el cannabis puede bloquear al COVID y sus variantes

Cuando han pasado prácticamente dos años de pandemia, la ciencia ha descubierto una posible arma contra el COVID-19 en el cannabis, pero no es tan fácil como piensas

No es ninguna noticia que los cannabinoides tienen propiedades terapéuticas que pueden ayudar en diferentes padecimientos, pero al parecer algunos compuestos del cannabis también pueden bloquear al COVID y sus variantes; sin embargo, no es tan fácil como fumarla todo el día. Esto es lo que debes saber de esta investigación que está causando revuelo realizada por la Universidad de Oregon.

Tres compuestos del cannabis contra el COVID

La planta de cannabis contiene sustancias naturales que pueden ser útiles para la salud humana. Investigadores de la Universidad de Oregon encontraron en el laboratorio que al menos tres de sus compuestos pueden evitar que el virus SARS-CoV-2 entre a las células humanas.

En sus pruebas de laboratorio, dichos compuestos se adhirieron a la proteína espiga del virus e impidieron su entrada a las células humanas. “En ensayos de neutralización de virus de seguimiento, el ácido cannabigerólico y el ácido cannabidiolico previnieron la infección de células epiteliales humanas por un pseudovirus que expresaba la proteína espiga del SARS-CoV-2 y previnieron la entrada de SARS-CoV-2 vivo en las células”, se lee en la investigación.

También probaron ambos compuestos en algunas variantes del virus, como la variante Alfa B.1.1.7 y la variante Beta B.1.351, y contra los que fueron igualmente efectivos. “Biodisponibles por vía oral y con una larga historia de uso humano seguro, estos cannabinoides, aislados o en extractos de cáñamo, tienen el potencial de prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2”, escribieron los autores de la investigación publicada en el Journal of Natural Product y que ya ha sido revisada por pares.

Fumar cannabis no sirve

Sin embargo, no se trata de fumar marihuana para evitar la infección por COVID-19, pues los ácidos que son efectivos contra el virus como el ácido cannabigerólico (CBG-A), el ácido cannabidiólico (CBD-A) y el ácido tetrahidrocannabinólico (THC-A) no son psicoactivos y se degradan a altas temperaturas, por lo que no sirven al fumarlos u hornearlos.

Además, hace falta todavía una investigación más profunda para comprobar los efectos de estos ácidos en la infección por COVID fuera del laboratorio. El doctor Richard van Breemen, uno de los autores del estudio y profesor de química médica en la Universidad Estatal de Oregón, le dijo a Salon.com que los resultados son “increíblemente prometedores”.

“Varios suplementos dietéticos de cáñamo que contienen estos compuestos están disponibles sin receta en todo el país”, por lo que si sus hallazgos tienen éxito en ensayos clínicos más amplios, millones de personas podrían acceder a este tipo de tratamiento con fines preventivos.

Fuente: Diario NY