Investigan posible violencia en caso de joven hallada muerta en su apartamento

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La Policía Nacional informó que investiga las circunstancias en que fue hallada muerta una joven de 25 años dentro de su apartamento, ubicado en el sector 24 de Abril, en el área de Las Cañitas, Distrito Nacional.

La fallecida fue identificada como Jhorgely Reynoso Montero, cuyo cuerpo fue encontrado alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes 15 de mayo.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que las autoridades investigan si el caso está relacionado con algún hecho de violencia, ya que hasta el momento no se han confirmado signos visibles de agresión.

Indicó además que el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense, donde se le realizará la autopsia correspondiente para determinar con precisión la causa de la muerte.

Pesqueira agregó que varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación, mientras continúan las pesquisas del caso.

Fuente: NT