Nacionales

Investigan supuesta venta de un niño en Villa Riva; hay varios detenidos

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del caso.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 34 minutos
15 Se lee en 1 minuto

Miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público adscritos a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes investigan una supuesta venta de un niño en el municipio de Villa Riva. La madre del niño también es menor de edad, según la información suministrada a CDN.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del caso. Además de la identidad del menor involucrado, en cumplimiento de los protocolos de protección establecidos para este tipo de procesos.

De manera preliminar, se informó que varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación, incluyendo a una abogada, quien presuntamente habría adquirido al menor. Las pesquisas continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Fuente: CDN

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 34 minutos
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Apresan en Santiago a un hombre acusado de la muerte a tiros de una venezolana

Hace 27 minutos

Gobierno invierte cerca de RD$3 mil millones en reparación de escuelas

Hace 2 horas

Motoristas tendrán evaluaciones teóricas y prácticas para obtener nueva licencia, dice Intrant

Hace 2 horas

RD y Portugal firman contrato para adquisición de cuatro patrulleros de altura Clase “Tejo”

Hace 2 horas
Botón volver arriba