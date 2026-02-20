Investigan supuesta venta de un niño en Villa Riva; hay varios detenidos

Miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público adscritos a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes investigan una supuesta venta de un niño en el municipio de Villa Riva. La madre del niño también es menor de edad, según la información suministrada a CDN.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del caso. Además de la identidad del menor involucrado, en cumplimiento de los protocolos de protección establecidos para este tipo de procesos.

De manera preliminar, se informó que varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación, incluyendo a una abogada, quien presuntamente habría adquirido al menor. Las pesquisas continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Fuente: CDN