Ir al baño, ¿cuál es la frecuencia normal y cuándo se considera estreñimiento?

A la hora de ir al baño, no es lo mismo para cada persona. De todas maneras, se pueden establecer ciertas generalidades para hablar de esta situación en la que influyen diferentes tipos de factores.

La regularidad que tengas para ir al baño dependerá de la ingesta de líquidos, la activididad física, que alimentación llevas, si tienes algún tipo de afección médica, si consumes medicamentos, la edad y el sexo.

Lo normal sería que vayas al baño con cierta regularidad, que tus heces sean suaves, sencillas de expulsar y no provoquen ningún tipo de dolor o incomodidad. Si un día no vas al baño no hay ningún problema, porque también puede ser debido a algún cambio de hábito, a un viaje u otras cuestiones.