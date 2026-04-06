Irán alerta sobre un “efecto dominó de fuego” tras ataques a plantas petroquímicas

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLas autoridades de\u00a0Ir\u00e1n\u00a0advirtieron que se ha iniciado un\u00a0\u201cefecto domin\u00f3 de fuego\u201d, luego de los ataques atribuidos a\u00a0Israel\u00a0contra importantes\u00a0instalaciones petroqu\u00edmicas\u00a0del pa\u00eds, y aseguraron que responder\u00e1n con acciones dirigidas tambi\u00e9n hacia\u00a0Emiratos \u00c1rabes Unidos\u00a0y\u00a0Kuwait.\r\nLa advertencia fue emitida por el comandante de la\u00a0Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iran\u00ed, quien afirm\u00f3, a trav\u00e9s de la red social\u00a0UpScrolled, que la escalada ya est\u00e1 en curso.\r\n\u201cAhora ha comenzado un\u00a0efecto domin\u00f3 de fuego\u00a0que nadie, excepto\u00a0Ir\u00e1n, puede detener:\u00a0Haifa\u00a0(Israel),\u00a0Fuyaira\u00a0(Emiratos) y\u00a0Shuaiba\u00a0(Kuwait)\u2026\u201d, expres\u00f3.\r\nEl pronunciamiento se produce luego de que dos\u00a0plantas petroqu\u00edmicas\u00a0del complejo\u00a0Pars Sur,\u00a0considerado como el mayor reservorio de\u00a0gas natural\u00a0del mundo, fueran alcanzadas por\u00a0bombardeos israel\u00edes.\r\nPor su parte, la\u00a0Compa\u00f1\u00eda Nacional de Industrias Petroqu\u00edmicas de Ir\u00e1n\u00a0inform\u00f3 que la situaci\u00f3n en el complejo est\u00e1\u00a0bajo control, mientras contin\u00faan las evaluaciones t\u00e9cnicas para determinar el\u00a0alcance de los da\u00f1os.\r\nHasta el momento,\u00a0Ir\u00e1n\u00a0ha respondido bajo el principio de\u00a0reciprocidad, lanzando ataques contra\u00a0infraestructuras civiles e industriales\u00a0en territorio israel\u00ed, as\u00ed como contra instalaciones vinculadas a\u00a0Estados Unidos\u00a0en distintos pa\u00edses de\u00a0Oriente Medio.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00a0Fuente: N Digital