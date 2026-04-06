Irán alerta sobre un “efecto dominó de fuego” tras ataques a plantas petroquímicas

Las autoridades de Irán advirtieron que se ha iniciado un “efecto dominó de fuego”, luego de los ataques atribuidos a Israel contra importantes instalaciones petroquímicas del país, y aseguraron que responderán con acciones dirigidas también hacia Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

La advertencia fue emitida por el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, quien afirmó, a través de la red social UpScrolled, que la escalada ya está en curso.

“Ahora ha comenzado un efecto dominó de fuego que nadie, excepto Irán, puede detener: Haifa (Israel), Fuyaira (Emiratos) y Shuaiba (Kuwait)…”, expresó.

El pronunciamiento se produce luego de que dos plantas petroquímicas del complejo Pars Sur, considerado como el mayor reservorio de gas natural del mundo, fueran alcanzadas por bombardeos israelíes.

Por su parte, la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas de Irán informó que la situación en el complejo está bajo control, mientras continúan las evaluaciones técnicas para determinar el alcance de los daños.

Hasta el momento, Irán ha respondido bajo el principio de reciprocidad, lanzando ataques contra infraestructuras civiles e industriales en territorio israelí, así como contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en distintos países de Oriente Medio.