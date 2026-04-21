Irán anuncia hora de fin de tregua con EE.UU en su TV estatal

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La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán entra en su fase final envuelta en incertidumbre. La televisión estatal iraní afirmó que el cese el fuego expirará a medianoche GMT del martes, lo que equivale a las 03:30 de la madrugada del miércoles en Teherán.

Sin embargo, no existe consenso sobre la hora exacta. El presidente Donald Trump aseguró en una entrevista que el alto el fuego se extendería hasta el miércoles por la noche en Washington.

Tres versiones, un mismo riesgo

La discrepancia no termina ahí. Pakistán, que actúa como intermediario entre ambas partes, sostiene que la tregua finaliza a las 23:50 GMT del martes.

Este choque de versiones refleja un problema más profundo: la falta de coordinación en el proceso diplomático.

En un conflicto de alta tensión, la ausencia de una referencia clara sobre el tiempo puede traducirse en errores de cálculo con consecuencias militares inmediatas.

Negociaciones en pausa y delegación sin rumbo claro

En paralelo, la diplomacia tampoco ofrece señales sólidas. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien debía liderar la delegación para negociar en Pakistán, permanece en Washington participando en reuniones de política en la Casa Blanca.

Su salida hacia Islamabad, inicialmente prevista para este martes, sigue sin confirmarse, lo que alimenta la percepción de desorganización o replanteamiento estratégico.

En paralelo, Donald Trump afirmó este martes que espera «seguir bombardeando» Irán, al ser consultado sobre la posible reanudación de los bombardeos, en caso de que no logre acercarse a un acuerdo con el país persa antes del fin de la tregua.

«¡Esperaría estar bombardeando! Estamos listos para actuar», aseveró el mandatario, tras revelar que las fuerzas estadounidenses están rearmadas y se encuentran listas para volver a iniciar los combates.

Tan solo unas horas antes de que los representantes de EE.UU. e Irán se den cita en Islamabad, la capital paquistaní, con el propósito de emprender la segunda ronda de negociaciones de cara a terminar con el conflicto, el presidente estadounidense ha concedido una entrevista al canal CNBC para dejar claro que no quiere extender el alto el fuego con Teherán.

Fuente: el Caribe