Irán denuncia ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU la “agresión ilegal” de Estados Unidos e Israel

El Gobierno de Irán denunció este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una “agresión ilegal” por parte de Estados Unidos e Israel, al asegurar que ambos países han lanzado desde el 28 de febrero un “ataque militar indiscriminado y masivo” que viola abiertamente la Carta de las Naciones Unidas.

El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, sostuvo durante el debate general que en los últimos días se han bombardeado escuelas y hospitales, y que han sido atacadas instalaciones civiles, incluida la sede de la Media Luna Roja, además de otros edificios no militares.

Irán denuncia bombardeos contra civiles y violaciones a la Carta de la ONU

En su intervención, el diplomático afirmó que personalidades civiles, entre ellas el líder supremo Ali Jameneí, habrían sido asesinadas durante los ataques. Asimismo, recordó la muerte de más de 160 niñas en uno de los bombardeos y calificó la ofensiva contra su país como “un ejemplo del dominio del poder de la fuerza sobre los derechos humanos”.

Irán insistió en que las acciones militares constituyen una transgresión directa del derecho internacional y de los principios fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Países del Golfo condenan respuesta iraní y apelan a la “legítima defensa”

Durante el mismo debate, delegaciones de países del Golfo condenaron los ataques iraníes en respuesta a las acciones de Israel y Estados Unidos, y defendieron su derecho a la “legítima defensa” frente al régimen de Teherán.

La delegación de Kuwait calificó los ataques como “una violación flagrante de nuestra soberanía, nuestro espacio aéreo y el derecho internacional”, e instó a Irán a moderarse y a poner fin a cualquier ofensiva que ponga en riesgo la paz y la estabilidad regional.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos denunció que los ataques iraníes en su territorio han causado tres muertos y 58 heridos civiles, subrayando que Irán “no puede utilizar nuestra tierra para saldar cuentas” y llamando a soluciones diplomáticas.

Catar y Arabia Saudí se sumaron a los llamados al diálogo, mientras que Irak condenó tanto los ataques militares contra Irán como los perpetrados contra países del Golfo Pérsico.

El embajador de España ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez, afirmó que “la guerra es el principal enemigo de los derechos humanos”, al calificarla como una “aberración” que impide la seguridad y la paz. Además, rechazó tanto la acción unilateral de Estados Unidos e Israel como los ataques indiscriminados atribuidos a Irán y su Guardia Revolucionaria.

Cabe recordar que Estados Unidos e Israel abandonaron el Consejo de Derechos Humanos a principios del año pasado, poco después de la investidura del presidente Donald Trump, al alegar que el organismo mantiene un sesgo antiisraelí.

Fuente: EFE