Irán impone pena de muerte a cuatro personas por manifestaciones antigubernamentales

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Cuatro personas, incluida una mujer, fueron condenadas a muerte en Irán por su participación en las protestas antigubernamentales registradas a inicios de año, según informaron este martes varias organizaciones de derechos humanos.

Estas condenas se suman a las ejecuciones de al menos siete personas vinculadas a las manifestaciones, que, según activistas, fueron reprimidas con violencia, dejando miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

Las protestas comenzaron motivadas por el alto costo de la vida, pero evolucionaron rápidamente en una movilización nacional contra el gobierno, alcanzando su punto más álgido los días 8 y 9 de enero.

Organizaciones de derechos humanos acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena de muerte como mecanismo de represión para infundir temor en la población, y advierten sobre un posible incremento de ejecuciones en el contexto de la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Los cuatro condenados fueron declarados culpables de actuar en nombre de Estados Unidos, y entre ellos figura una mujer, lo que sería un hecho inusual en relación con estas protestas.

De acuerdo con un informe anual conjunto de Iran Human Rights y Together Against the Death Penalty, al menos 1,639 personas fueron ejecutadas en Irán durante 2025, entre ellas 48 mujeres.

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