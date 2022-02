Ismael Sánchez levanta su quinto trofeo de campeón de la Vuelta Ciclística Independencia

Lo hizo de nuevo. El vegano Ismael Sánchez, o el hombre de acero, es el campeón de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional, una hazaña que logra por quinta ocasión en su laureada carrera en el ciclismo dominicano, que lo sitúa ya como una leyenda en este tour de la fecha patria.

El Mirador Sur se vistió de la bandera tricolor al producirse un cuádruple podio al final de la jornada, pues además de Sánchez (Corratec-La Vega), que se llevó el título de la clasificación general, su compatriota, César Marte conquistó la etapa de los últimos 90 kilómetros del tour Independencia, con tiempo de una hora, 57 minutos y 22 segundos, seguido del venezolano Luis Gómez (Venezuela Fina Arroz Banesco) y otro dominicano, Jonathan Ogando (Aero Cycling Team), quienes cruzaron con el mismo tiempo.

El tercer podio fue el de Augusto Sánchez (Aero Cycling Team), el barahonero que ganó el premio de montaña con sus 35 puntos.

Sánchez, el vegano, acumuló tiempo de 28 horas, seis minutos y 17 segundos, delante del venezolano Jorge Abreu (Venezuela Fina Arroz Banesco), quien quedó a cuatro segundos y del costarricense, Marlon Garzón (refuerzo del equipo dominicano Aero Cyling Team), a un minuto, tres segundos.

La preparación y la motivación por las festividades de la Independencia, se convirtieron en trampolín para el dominicano de 39 años que, a su edad, pone en duda su retiro, da lecciones de buen ciclismo y cátedra de durabilidad, cuando la mayoría de los de su generación realizan otras funciones en este deporte o fuera del aro y el pedal.

“Había lugares que los alumnos de la escuela y mucha gente salía con su bandera de su país y eso me daba más energía, más fuerza”, manifestó Sánchez, que tuvo que batallar para defender sus cuatro segundos de ventaja. “No solamente estoy representando al equipo Corretec, ni La Vega, estoy representando a todo lo que es un país, que apoya a cada dominicano que está participando, yo era el mejor clasificado y había que darlo todo por el todo, porque esta Vuelta es para los dominicanos en nuestro día de la Independencia”.

Por primera vez en varios años, la última etapa que usualmente es un paseo, el líder, Sánchez, debió luchar por mantener su escasa ventaja contra un hambriento Abreu.

Resumen final de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional

Etapa del día Circuito de 90 kilómetros en el Mirador Sur

Posición Nombre País Equipo Tiempos 1 César Marte República Dominicana EDA. S.A. Good Bike 01:57:22

Clasificación individual general/Final

Posición Nombre País Equipo Tiempos 1 Nelson Ismael Sánchez República Dominicana Corratec La Vega 28:06:17

Clasificación por equipos/Final

Equipo País Tiempo Herrera Sport Ropa Deportiva Colombia 84:26:26

Clasificación de regularidad/Final

Posición Nombre País Equipo Puntos 1 Cole Davis Estados Unidos Voler Factory Team 78

Clasificación de montaña/Final

Posición Nombre País Equipo Puntos 1 Augusto Sánchez República Dominicana Aero Cycling Team 35

Son cinco los títulos para el pedalista de La Vega, aunque en realidad pudieron ser seis, sino no hubiera ocurrido el desmadre de 2015, cuando perseguía su segundo título y en la loma de Constanza, a escasos kilómetros de la meta, sus propios fanáticos entorpecieron la llegada, lo que llevó a los jueces a descalificar la etapa.

Esa vez llevaba más de tres minutos de ventaja, lo que le hubiera dejado el liderato de la Vuelta para la etapa final de ese año. Todo se quedó en suspiro.

Sus cinco títulos abarcan dos décadas, al ganar en 2012, 2016, 2017, 2020 y este domingo en el Mirador Sur.

Para nada fue una etapa simple, pues el día anterior, en la llegada a la montaña de Constanza, llegó en la segunda plaza, detrás de su compatriota y dos veces campeón del tour, Augusto Sánchez para un 1-2 de esa exigente etapa. Fue ahí donde sacó los cuatro segundos sobre Abreu.

Los Sánchez: dos leyendas del ciclismo dominicano

Ismael (39 años, 40 el 17 de junio) y Augusto Sánchez (38, 39 el 19 de diciembre) se unen a Marino García como los únicos tres dominicanos que han ganado la Vuelta Independencia, sumando ocho títulos (5, 2 y 1) entre los tres. Los primeros dos tienen un punto en común: son longevos en este deporte. La mayoría de sus contemporáneos, ya no están. ¿Serán de acero? “No”, dice Ismael y deja escapar una leve sonrisa, como de costumbre. “Solamente hemos trabajado fuerte, con una buena preparación para lograr lo que hemos logrado”. El sábado fue monumental los de estos dos atletas, al ganar la etapa reina (Puerto Plata/La Virgen/Constanza) en un 1-2. Augusto con 04:10:03 e Ismael a 28 segundos. Jorge Abreu quedó a 30. Augusto finalizó en quinto lugar, en la clasificación general a un minuto, 37 segundos del líder. El 2021 no fue un año bueno para ninguno de los dos: el barahonero fue director de carrera y el vegano, quedó a cinco minutos el primer día del tour. Eso lo eliminó. Ambos regresaron con corona, uno en la general y otro en el premio de montaña. “A uno le gusta esto, las carreras que uno corre y el nivel, se disfruta el ciclismo, cuando uno no le guste y no lo disfrute (es para retirarse”, expresó Augusto. Los dos han compartido equipo. En esta ocasión cada uno corrió en tiendas separadas, pero ambos se lanzan piropos de amistad y calidad competitiva que tienen.

fUENTE: Diario Libre