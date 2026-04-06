Israel bombardea complejo gasífero en Irán y eleva tensión energética global

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Un ataque aéreo atribuido a Israel impactó este lunes instalaciones del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad iraní de Asaluyeh, considerado el mayor yacimiento de gas natural del mundo, según reportes de medios iraníes.

De acuerdo con agencias locales, las explosiones se produjeron en áreas vinculadas a empresas que suministran servicios esenciales como electricidad, agua y oxígeno, lo que provocó la interrupción del suministro energético en toda la zona industrial. No obstante, autoridades iraníes indicaron que la planta principal no sufrió daños estructurales y continúa operativa.

Las explosiones se produjeron en áreas vinculadas a empresas que suministran servicios esenciales como electricidad, agua y oxígeno. Foto/fuente externa

Versiones enfrentadas sobre el impacto

Desde Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que los bombardeos dejaron fuera de servicio infraestructuras clave del sector energético iraní, afectando significativamente la producción petroquímica del país.

Según afirmó, Pars Sur representa cerca del 50 % de la producción del sector, y junto a otros ataques recientes, las acciones militares habrían comprometido hasta el 85 % de las exportaciones petroquímicas iraníes, generando pérdidas económicas de gran magnitud.

Importante:

Ataque aéreo impacta el mayor yacimiento de gas del mundo

Versiones enfrentadas sobre daños en Pars Sur

Irán asegura que la situación está bajo control y sin víctimas

Además, el funcionario advirtió que continuarán las operaciones contra infraestructuras estratégicas, por instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, como parte de una escalada en el conflicto.

Irán reporta control y sin víctimas

Por su parte, Irán informó que la situación está bajo control y que no se han registrado víctimas mortales. La Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas señaló que los daños se concentran en áreas auxiliares dentro de la zona energética, mientras equipos de emergencia lograron sofocar incendios y activar protocolos de crisis.

Las autoridades iraníes continúan evaluando el alcance técnico de los daños en medio de un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, con implicaciones directas en el mercado energético global.

Fuente: RCC