ITLA, un nicho de avance profesional en RD, pero también personal y político

La destitución de Rafael Feliz García como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ordenada por el presidente de la República Luis Abinader, mediante el Decreto número 39-26, causó algo más que revuelo en diversos grupos.

Feliz García, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien había ocupado ya tres espacios como funcionario en diversas entidades desde el 2020, fue destituido tras la publicación de un reportaje en el que se denunció el cobró de hasta un 5 % de salarios a los empleados para el Movimiento Jóvenes Unidos por el Cambio, el cual habría respaldado las dos candidaturas releccionistas del presidente Abinader.

La noche de este lunes, Feliz García emitió una carta a la ciudadanía donde salió en defensa propia y descartó que se valiera del ITLA para incrementar su patrimonio personal.

La tinta del decreto que informaba la desvinculación del titular de la referida institución no se había secado, cuando diversos nombres empezaron a circular como posibles candidatos a ocupar su lugar a través de las redes sociales, poniendo de manifiesto las apetencias de forma intencionada o no de quienes ven en el ITLA una oportunidad de entrar o avanzar en el tren gubernamental.

Entre los nombres mencionados figura el de Welinton Félix Grullón, abogado egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), con especialización en Negocios por la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD). Tiene una maestría en Gerencia Moderna en Negocios y Planificación, cursada en esa casa de estudios.

También el de Darian Vargas, ingeniero y activista dominicano con enfoque en temas sociales, especialmente en la promoción de la donación de sangre, causa que impulsa desde 2020.

Pero, ¿Qué es el ITLA y por qué podría resultar una institución de gran valor político para algunos?

Constituido como una entidad sin fines de lucro, el ITLA es una institución técnica de estudios superiores fundada en el año 2000 por el Estado dominicano dedicada exclusivamente a la formación tecnológica avanzada en diversas áreas de alta demanda.

El ITLA tiene una importancia estratégica en el desarrollo social y económico del país al formar profesionales altamente capacitados en tecnología, lo cual responde a las demandas del mercado laboral y contribuye a la transformación digital de la sociedad dominicana, por lo que su impacto, mediante sus políticas públicas, son de gran importancia para la nación.

Pero, también puede servir, como otras entidades gubernamentales, para beneficiar de manera personal a quien la dirige, sin decir, desde luego, que se trate del caso.

Control presupuestario y manejo de recursos

El ITLA administra fondos públicos y donaciones, lo que puede generar interés en personas que buscan participar en la gestión de estos recursos para impulsar proyectos o iniciativas dentro de la institución, incluyendo la asignación de contratos y otras decisiones administrativas.

Sin embargo, como en otras instituciones, también existe el riesgo de que se trate de un manejo de fondos para beneficio propio, ya sea mediante asignación discrecional o contratos.

Al Instituto Tecnológico de Las Américas se le asignó un presupuesto aprobado ascendente a RD$ 1,141,600,000 en 2025, de los cuales la mayor parte estará concentrada en el pago de personal y obligaciones laborales, según consta en el documento oficial de ejecución presupuestaria.

Remuneraciones y contribuciones

De acuerdo con el desglose, la partida de Remuneraciones y contribuciones (2.1) absorbe RD$ 789,178,960, lo que equivale a aproximadamente 69.1 % del presupuesto total.

Dentro de este renglón, RD$613,501,180 corresponden a remuneraciones directas, mientras que RD$ 72,880,000 están asignados a sobresueldos.

Además, se contemplan RD$ 1,200,000 para dietas y gastos de representación, RD$11,300,000 para gratificaciones y bonificaciones, y RD$ 90,297,780 destinados a contribuciones a la seguridad social.

Contratación de servicios

La contratación de servicios (2.2) constituye la segunda mayor partida del presupuesto institucional, con una asignación de RD$ 220,877,691, equivalente a cerca del 19.3 % del total.

Dentro de este renglón se incluyen RD$ 86,300,000 para servicios básicos, RD$7,200,000 para publicidad, impresión y encuadernación, y RD$ 6,027,691 en viáticos, entre otros servicios contemplados en el documento.

Materiales, suministros e inversión en bienes

En cuanto a materiales y suministros (2.3), el presupuesto aprobado asciende a RD$ 52,943,349, lo que representa alrededor del 4.6 % del gasto total proyectado para el año.

Por su parte, la inversión en bienes muebles, inmuebles e intangibles (2.6) alcanza los RD$ 78,600,000, equivalente a aproximadamente 6.9 % del presupuesto, reflejando los recursos destinados a la adquisición de activos institucionales.

Puestos de poder y promoción personal

Manejar el presupuesto de una entidad como el ITLA no es lo único que podría ser llamativo para quienes busquen encabezar la institución.

Algunos podrían usar la visibilidad y proyectos de la entidad educativa para aumentar su perfil público, ganar simpatías o apoyo en sectores específicos, y así avanzar agendas personales o políticas.

En el peor de los escenarios, el Instituto de las Américas puede convertirse en un espacio donde se construyan o mantengan redes de favores, alianzas e incluso clientelismo, todo con la finalidad de que se beneficie a personas en su carrera profesional o política.

Unido a eso, la institución puede brindar oportunidades para que individuos desarrollen proyectos, consultorías o actividades vinculadas que no siempre estén reguladas o transparentes, generando beneficios particulares.

Hasta diciembre de 2025, el número de empleados fijos era de 680, según la información disponible en el portal de transparencia, con salarios que van desde los RD$ 10,000 vigilantes y conserjes, y RD$ 250 mil el rector.

Pese a esto, es necesario recordar que ocupar la posición de rector en el ITLA no implica necesariamente un interés de lucro personal o político.

Más bien, quienes asumen este rol suelen estar motivados por la voluntad genuina de contribuir al desarrollo educativo y tecnológico del país, buscando aportar al bienestar y progreso de la nación desde una perspectiva de servicio público y compromiso institucional.

Es por ello que la vigilancia ciudadana y los controles administrativos deben ser pilares fundamentales para garantizar la transparencia y el buen manejo de los recursos en el ITLA y en cualquier otra institución pública. Estos mecanismos son esenciales para identificar y denunciar cualquier situación que se desvíe del interés colectivo, asegurando así que las acciones y decisiones estén orientadas al beneficio común y al fortalecimiento de la confianza pública.

Fuente: Acento.