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Jabalí irrumpe en un bar y embiste a grupo de amigos que estaba sentado a la mesa

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Un grupo de amigos vivió un inesperado momento cuando un jabalí irrumpió de forma repentina en un bar y arremetió contra ellos mientras se encontraban sentados alrededor de una mesa.

Una cámara de seguridad captó el instante en que el animal ingresó al establecimiento y provocó el pánico entre los presentes. En medio de la confusión, el jabalí embistió la mesa y terminó derribándola con varios de los hombres aún sentados.

Tras causar el alboroto, el animal continuó corriendo por el establecimiento hasta escapar del lugar.

Hasta el momento, no se ha confirmado dónde ocurrió el incidente ni se han ofrecido detalles sobre posibles personas heridas.

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