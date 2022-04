Jada Pinkett Smith afirma que su familia se está «curando» tras bofetada de Will Smith

La actriz Jada Pinkett Smith y su familia están en un proceso de «curación» tras todo lo acontecido con el actor Will Smith en la gala de los Oscar y la posterior disculpa por la bofetada al comediante Chris Rock en los Oscar.

Será en el primer episodio de la quinta temporada de «Red Table Talk» donde se hablará de «curación profunda».

“Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda”, escribió Pinkett Smith. “Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento”.

Consecuencias tras los Oscar

La reacción de Will Smith por el chiste que hizo el actor y comediante Chris Rock sobre su esposa Jada trajo graves consecuencias al punto de que opacó el primer Oscar que gana en su carrera por la cinta «King Richard».

Smith fue vetado durante diez años de cualquier evento de la Academia del cine. “Por un periodo de diez años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual”, señalan en una carta abierta el presidente David Rubin y la consejera delegada, Dawn Hudson.

Smith se adelantó días antes y renunció a su membresía de la Academia el pasado 1 de abril.

Desde que le diagnosticaron alopecia, la actriz ha sido sincera sobre su viaje con el trastorno autoinmune, que ataca los folículos pilosos. En diciembre, compartió una publicación de Instagram sobre su lucha contra la caída del cabello, refiere el medio Good Morning América.

Jada Pinkett Smith estuvo en el medio de la polémica debido a que el comediante hizo una broma sobre su alopecia diciendo que iba protagonizar una secuela inexistente de “G.I. Jane”, una película de 1997 que fue interpretada por Demi Moore, quien se afeitó la cabeza para el papel, como la primera mujer en ingresar al entrenamiento de los SEAL de la Marina.

Más polémica

Jada Pinkett Smith siguió en el candelero. La revista US Weekly se hizo eco de su opinión del comportamiento de su esposo. De acuerdo con una fuente muy cercana a la pareja que asegura que ella cree que su marido “lo exageró todo” y lamenta que la situación terminará en algo “físico” entre Will y Chris Rock.

“Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reacción de forma exagerada”, expresó la fuente.

Días después ocurrió otra polémica donde volvió a dejar mal parado a su esposo.

La actriz de «Matriz» reveló que «nunca» quiso casarse con Will y que «lloró» en una boda calificada como «horrible».

El periódico estadounidense The New York Post reveló esta información. Según el medio, la madre de los hijos del actor afirmó haber «llorado por el maldito pasillo» antes de unirse en matrimonio con la estrella de «Fresh Prince of Bel-Air» en la víspera de Año Nuevo en 1997.

“Estaba bajo tanta presión, ya sabes, siendo una actriz joven, siendo joven, y estaba como embarazada y no sabía qué hacer”, declaró Pinkett Smith, de 50 años, en un fragmento que ha salido a la luz de su programa de Facebook “Red Table Talk” donde habla sin tapujos de todo lo relacionado con su vida y la de su familia. “Nunca quise casarme”, confesó.

