Jada Pinkett sobre la separación de Will Smith: “Honestamente, me quité un peso de encima”

Jada Pinkett Smith posa para una foto promocional de su libro de memorias «Worthy», el lunes 16 de marzo de 2023, en Nueva York.TAYLOR JEWELL/INVISION/AP

“La única vez que posiblemente lo reconsideré fue después de los Oscar… porque pensé que no podía escribir un libro y no hablar sobre eso”, dijo a The Associated Press, admitiendo que se sentía como el chivo expiatorio de las acciones de su esposo. “Me tomó un tiempo darme cuenta de eso”.