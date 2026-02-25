Jairo Ortíz revela que Gonzalo Castillo tiene expediente abierto en EE.UU. por aviones de Helidosa

El comunicador y político Jairo Ortiz dio a conocer este miércoles en «Sol de la Mañana» que Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, tiene un expediente abierto en los Estados Unidos relacionado con el caso de los aviones de Helidosa.

Ortiz aseguró que la información le fue proporcionada por la misma fuente que le había revelado hace dos meses la primicia sobre la suspensión del visado estadounidense de Castillo, dato que según dijo, no ha sido desmentido.

Según Ortíz, la fuente también le informó que Castillo ha contratado a una abogada para su defensa. El comunicador afirmó que la investigación está vinculada al caso de los aviones de Helidosa, y que este expediente podría ser la razón detrás de la pérdida del visado del exfuncionario.

Excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo

Sin embargo, algunos panelistas recordaron que “cuando hay una acusación de corrupción, es casi automático que el Estado retira el visado a la persona implicada”, subrayando que esto es parte de un proceso formal que no infringe la presunción de inocencia de la persona.

Otro investigado

Además, Ortiz mencionó que no solo Castillo está bajo investigación, sino también una persona cercana al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Aunque no detalló quién sería este familiar o allegado, Ortiz afirmó que la persona también está siendo investigada por las autoridades estadounidenses, de acuerdo con su fuente.

“Esto es una investigación, no una acusación formal aún, y hay una diferencia clara entre ambas”, aclaró Ortíz, destacando que el expediente abierto es un paso más avanzado en el proceso. Además, señaló que la investigación no está orientada únicamente a Gonzalo Castillo, sino también a otras personas vinculadas a él.

Fuente: RCC