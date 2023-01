James Cameron es el único director en la historia con tres películas que han superado un hito enorme de dinero. El hito son los dos mil millones de dólares, pues su última película, Avatar: The Way of Water, cruzó esta línea el domingo, 22 de enero.

Histórica recaudación

La primera entrega de Avatar logró $2.9 billones y Titanic $2.1 billones. Aunque solo hay tres películas que han supero esta millonaria barrera, todas le pertenecen a Disney: Avengers: Endgame (con $2.7 billones), Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (con $2.071 billones) y Avengers: Infinity War (con $2.052 billones).

James Cameron se convirtió en el único director con tres películas de $2 mil millones © Proporcionado por Metro

Hasta ahora, Avatar: The Way of Water es la sexta película más taquillera de la historia.

Avatar: The Way of Water

Aunque Way of Water se estrenó hace solo un mes, alcanzó un récord en ventas rápidamente, pero tuvo un principio lento, así que James Cameron tenía dudas. Durante una entrevista, Cameron contó que la segunda película de Avatar debía alcanzar los dos mil millones de dólares para ser rentable, así que superó su propio hito mundial.

AP © Proporcionado por Metro

“Parece que con el impulso que tiene la película ahora, pasaremos fácilmente nuestro descanso incluso en los próximos días, así que parece que no puedo salir de esto y tendré que hacer estas otras secuelas. Sé lo que voy a hacer en los próximos seis o siete años”, dijo el director antes de superar la barrera.

Avatar 3, ¿4 y 5?

Cameron ya tiene grabada la tercera parte de Avatar y tiene pensado realizar pronto el guion de la cuarta y quinta parte: “Ya hemos capturado y fotografiado toda la película, por lo que estamos en posproducción extendida para hacer toda esa magia generada por computadora. Y luego se escriben Avatar 4 y 5. Incluso tenemos algo de la 4. Hemos comenzado una franquicia en este punto. Hemos comenzado una saga que ahora puede desarrollarse en varias películas”