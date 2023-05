Jay Wheeler a casa llena en su primer concierto en República Dominicana

El cantante urbano puertorriqueño Jay Wheeler se apoderó con su reguetón romántico del Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con su espectáculo «Emociones World Tour 2023«.

José Ángel López Martínez, nombre de pila del cantante, realizó un recorrido musical durante aproximadamente dos horas y media, en las cuales, el amor y el desamor fueron los protagonistas de la noche, en lo que fue su primer concierto en República Dominicana con un aforo lleno a toda capacidad.

Cuando el reloj marcó las 10:05 de la noche, apareció «La voz favorita» sobre el escenario, que contaba con un juego de ocho pantallas Led de diversos tamaños, entonando «Por tu culpa», remontando a todos los presentes al año 2018.

Continuó con los temas «Dime que si» y «Se rebeló», que pertenecen a «Platónico», el primer álbum de estudio del urbano.

«La gente de RD siempre estaba activa, la gente de RD siempre me daba amor, siempre me daba Cariño. Yo soy parte de ustedes mi loco y para siempre los pondré en mi corazón, son los mejores del mundo, son mi segunda casa», fueron sus primeras palabras.

El artista lució un jean con diseño de esqueleto, un t-shirt blanco y un abrigo rojo, el cual se retiró por el calor que tenía y se quedó solo con el T-shirt oversize para continuar con «Anda sola», «Cero G», «Quien Carajo», «Dos tragos».

Las colaboraciones más pegadas no se podían quedar. «Otra noche más» ft Farruko y «No te enamores» junto a Milly, Nio García, Amenazzy y Farruko, «Desnudarte» con Brytiago, fueron los siguientes temas que interpretó, los cuales fueron aumentando la adrenalina de los seguidores.

El cantante se hizo acompañar de seis bailarines, un baterista, dos guitarristas, un pianista y dos coristas.

A las 10:44 subió al escenario El Alfa, el primer invitado de la noche, con quien cantó «No confío».

Jay Wheeler mostró gran admiración por el intérprete de «Gogo Dance» y lo catalogó como uno de los mejores artistas que tiene RD.

«Es un ser humano con un buen corazón, aparte de artista, y es lo que yo estoy aprendiendo también hoy día», expresó El Alfa sobre el puertorriqueño.

Además, afirmó que es uno sus artistas favoritos.

Hijos de El Alfa debutan con «Abloh»

«Yo les tengo una sorpresa a la República Dominicana, yo tengo 32 años de edad y pienso bien las cosas antes de hacerlas, lo que me hacía feliz antes ya no me hace feliz ahora, o sea, yo quiero que los que quieren la sorpresa me hagan una bulla», manifestó el Alfa.

El público gritaba y a los pocos segundos en el escenario aparecieron sus pequeños, Emanuel y Fendi, quienes presentaron por primera vez en un escenario «Abloh».

El despecho y el amor, volvieron a adueñarse de los presentes. Con «Sin ti», «Sin censura», «Once:Once», continuó su repertorio musical.

Luego se ausentó y minutos después regresó con otro t-shirt que decía República Dominicana», y se sentó en la escalera para entonar «EaZt».

Al cantar «No dejo de amarte» bajó del escenario para compartir más de cerca a sus fanáticos, quienes se acercaron para hacerse fotos y videos.

Su segundo invitado de la noche fue el dominicano Chris Lebron con quien cantó el remix «Desde mis ojos» y aseguró que el dominicano es una de las mejores voces de RD.

Amor por su esposa

La interpretación de «Dícelo», junto a su esposa, Zhamira Zambrano, no se podía quedar.

Con un vestido plateado con brillos, semidescubierto, hizo su aparición la cantante y modelo venezolana. Mientras cantaban se besaban y se decían «Te amo».

El amor, respeto y admiración que le tiene Jay Wheeler a su esposa quedó nueva vez demostrado, quien incluso mientras ella se retiraba, se quedó mirándola y dijo «qué buena está», provocando risa y ternura en sus seguidores.

A las 12:07 de la noche subió al escenario a Conep, su cuarto y último invitado, a quien Jay Wheelerfirmó en su disquetera Dynamic Records, con quien interpretó «Ese K».

Entre los otros temas que entonó se encuentran «Me enamoré», «Lugar seguro», «Canción para mi ex», «Pacto», «Xexo», «SOS», «Suelta», «La que me hizo llorar».

Por petición de sus fanáticos cantó «Mensajes de voz», canción que no formaba parte del repertorio de la noche.

El puertorriqueño se despidió a las 12:35 con «La curiosidad» (2020), junto a Myke Towers, tema que marcó un antes y un después en su carrera, solo en YouTube cuenta con más de 821 millones de reproducciones.

Jay Wheeler continuará su gira Emociones World Tour 2023 por Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa y Estados Unidos.

El concierto estuvo bajo la producción de We Entertainment.

Fuente: DL