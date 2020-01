JCE acoge sentencia del TSA y otorga al PRD la casilla 3 de la boleta

Por tal motivo, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ocupará la casilla número tres, posición que lo tenía enfrentado con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que la reclamaba para él.

Igualmente, el pleno de la JCE estableció que la suspensión ordenada por el TSA, deja la citada resolución “sin posibilidad de ser ejecutada”, motivo por el cual “se ve compelida por los tiempos que establece el calendario electoral aprobado y los plazos legales que están corriendo a decidir al respecto de la conformación y el orden de las boletas para las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020”.

En adición al criterio de votos válidos obtenidos por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el nivel presidencial en las elecciones de 2016, la decisión establece que los partidos que no participaron con recuadro único en 2016 o que no concurrieron a las mismas, fueron colocadas luego del orden señalado en la resolución, seguidos de las agrupaciones y movimientos políticos que participaron con recuadro único en las referidas elecciones o que no concurrieron a las mismas.