JCE busca digitalizar sus servicios para ofrecerlos en línea

Esto harís posible que los servicios que ofrece esa institución a los ciudadanos puedan estar disponibles en internet.

“La gente se pregunta y porqué un acta de nacimiento yo no la puedo tener de manera digital, es que la ley no nos permite, por eso estamos presentando un proyecto de esta nueva facultad que pueda tener la Junta Central Electoral para digitalizar las actas, digitalizar los libros y poder dar un servicio no solamente digital sino también, incluso, con firma digital”, dijo.

Sostuvo que la modificación de la ley del Registro Civil va a representar una “revolución” en los servicios que la Junta Central Electoral (JCE) brinda a los ciudadanos

Román Jáquez Liranzo hizo un llamado a los legisladores para una urgente modificación de la Ley 659 sobre el Registro Civil para extraerla del Código Civil y que se aplique de manera independiente.

Indicó que la actual legislación es una herramienta muy antigua que debe actualizarse ya que no permite tener actas de nacimiento de manera digital.

Recordó que, junto a miembros del pleno de la Junta Central Electoral, depositó un proyecto en el Congreso Nacional para digitalizar el Registro Civil y que estos servicios puedan estar disponibles a los ciudadanos en línea.

“Lo importante acá para una digitalización como se merece el pueblo dominicano es una reforma a la ley, ya que la ley nos ata a un proceso manuscrito, nosotros tenemos un proyecto que está en el Congreso Nacional para digitalizar el Registro Civil y poder tener servicios a través de la internet“,afirmó.

El presidente de la Junta Central Electoral ofreció estas declaraciones entrevistado por el periodista Moisés González del periódico y programa Despertar Nacional.

“Esto va esto va a revolucionar, pero para eso necesitamos una reforma a la ley». agregó.