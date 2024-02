JCE recuerda que el día de las elecciones es no laborable

Send an email

La Junta Central Electoral (JCE) recordó este viernes las normas vigentes que rigen el proceso electoral de cara a las elecciones municipales del domingo 18 de febrero.

En un documento enviado a los medios, el órgano informó que el día de los comicios no es laborable en República Dominicana, según lo estipula la Ley 20-23 o Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Y, en caso de que los empleados trabajen el domingo, los empleadores deben disponer de los medios necesarios para «que todos los empleados y trabajadores hábiles para votar que tengan a su servicio dispongan del tiempo que fuere menester para hacerlo, sin que por ese motivo sufran ninguna merma en sus salarios y otros derechos que les correspondan», señaló la JCE.

Veda política desde la noche del jueves

En cuanto a la veda, el órgano reitera que, desde las 12:00 de la noche queda prohibido realizar actos de proselitismo, espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político, incitaciones, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva, avisos, carteles, telones y otros medios similares.

De igual manera, desde las 7:00 a.m del sábado 17 de febrero hasta las 5:00 a.m. del lunes 19, no se podrá vender ni distribuir ningún tipo de bebidas alcohólicas.

Excepción en hoteles

«Se exceptúan de las disposiciones de este artículo, aquellas instituciones hoteleras que se encuentran ubicadas en las zonas turísticas, así como también en otras localidades del país», expresa el documento.

Además, ocho días antes de las elecciones queda prohibido la emisión de encuestas y sondeos electorales.

Fuente: DL