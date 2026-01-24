Jean Alain asiste a acto de juramentación de Dignidad Jurídica del PLD mientras enfrenta proceso por Operación Medusa

El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, asistió este sábado al acto de juramentación de la nueva directiva de Dignidad Jurídica, el órgano que agrupa a los abogados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en una actividad celebrada en la Casa Nacional de esa organización política y encabezada por su presidente, Danilo Medina.

La presencia de Rodríguez llamó la atención, debido a que en los últimos años se había mantenido alejado de actividades políticas públicas, luego de ser imputado por el Ministerio Público en el expediente de presunta corrupción administrativa conocido como Operación Medusa, correspondiente al período en que se desempeñó como procurador general de la República.

En dicho proceso judicial, la Procuraduría General de la República acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de conformar una presunta red dedicada a la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, además de sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Dentro de los imputados en el caso Medusa, además de Rodríguez Sánchez, figuran Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación; y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Asimismo, el órgano persecutor incluye en el expediente a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad; y Miguel José Moya, exasesor, entre otros implicados.

Hasta el momento, ni el PLD ni Jean Alain Rodríguez han ofrecido declaraciones públicas sobre su participación en el acto ni sobre el estatus actual del proceso judicial que enfrenta.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO