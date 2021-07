Jennifer López después de Alex Rodríguez: «Todo comienza a ponerse en su lugar»

Durante una entrevista Jennifer López habló de su situación actual y dejó claro que en estos momentos todo comienza «a ponerse en su lugar» gracias a los cambios necesarios que hizo en su vida.

Por supuesto, el cambio más grande es de sobra conocido: su ruptura con Alex Rodríguez ha acaparado los titulares de medio mundo, y en sus palabras dijo mucho sin mencionar el nombre de su afamado ex:

«Una vez que llegas a ese punto en el que dices, esto no es para mí, hay algo que no me hace sentir bien o tengo que cambiar algo… Yo soy la responsable de esto y nadie más. Una vez que haces eso, las cosas solitas se ponen en su lugar», dijo la diva del Bronx durante una entrevista para el medio The Ebro Show.

«En mi vida, como le sucede a todo el mundo, ha habido momentos en los que no estaba feliz, aunque sea buena escondiéndolo de cara al público, todos tenemos bastante con lo nuestro», aseguró con sencillez.

Ahora, la bella Jlo está entregada de lleno a su viejo amor, Ben Affleck, quien renació de sus cenizas casi 20 años después. Y durante estos últimos tiempos, declara que su vida va genial, algo evidente a la luz de lo feliz y fabulosa que se ve en las fotos.

