Jennifer López presenta su canción «Can’t Get Enough» de su próximo disco

Jennifer López lanzó el miércoles su nueva canción pop «Can’t Get Enough», el primer sencillo de su próximo disco. El tema forma parte de las 13 canciones del noveno álbum de estudio de López, titulado «This Is Me Now«, que se espera que salga el 16 de febrero.

En una entrevista desde la alfombra de los Globos de Oro, López comentó: «Se puede decir que tengo dos décadas preparándome para este día. Creo que puede sorprender a algunas personas.

Es una especie de metahistoria sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor… Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas».

El video musical de «Can’t Get Enough» muestra a López vestida con diferentes trajes de novia, bailando con tres novios ficticios que podrían representar a sus ex maridos. La canción es un pop bailable en inglés, siguiendo el estilo ligero que ha caracterizado a las canciones exitosas de López.

Sobre álbum

El álbum «This Is Me Now» es el compañero de «This Is Me…Then», que López escribió durante su primer noviazgo con Ben Affleck. Affleck ha sido una inspiración y parte activa en el proyecto de López, que incluye una parte audiovisual que se lanzará junto con el disco en Prime Video.

Además de preparar el lanzamiento de su disco, López se está preparando para su papel protagónico en la nueva adaptación del musical de Broadway de 1993 «El beso de la mujer araña«.

