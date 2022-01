JetBlue anuncia ventas de vuelo desde 29 dólares a destinos en EEUU y el Caribe

La aerolínea JetBlue está promoviendo vuelos dentro de los Estados Unidos y varias islas del Caribedesde los 29 dólares por la temporada de invierno.

“Vence el invierno con ofertas en vuelos y paquetes de hotel a tus destinos favoritos.

¡Avanza, las mejores habitaciones de hotel se van rápido!” se lee en un tuit publicado por la página oficial de la compañía.

La “Gran venta de invierno” o “Big Winter Sale” es válida para vuelos entre el 5 de febrero hasta el 31 de marzo. El boleto debe ser reservado a partir del 1 de febrero a las 11:59 p.m. ET u hora local. La oferta no aplica a los viernes y domingos, así como las fechas de restricción entre el 17 de febrero y el 28 de febrero, reportó el Diario NY.



Put the win in winter with deals on flights and flight + hotel packages to your favorite destinations. Hurry, the best hotel rooms are going fast! Book now: https://t.co/DkyJOsXv5o pic.twitter.com/WUhGAWC3Hk

— JetBlue (@JetBlue) January 25, 2022