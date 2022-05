JetBlue ofrece tarifas desde US$144 para vuelos entre Nueva York, Santiago y Santo Domingo

Como parte de la celebración de su 15 aniversario en Santo Domingo y su compromiso con la comunidad dominicana, JetBlue anunció hoy el lanzamiento de una promoción exclusiva con tarifas especiales para rutas entre Nueva York, Santiago y Santo Domingo, disponible solamente en línea en jetblue.com.

La oferta estará disponible a partir de hoy hasta mañana, 18 de mayo, y los viajeros pueden reservar vuelos de Santo Domingo y Santiago a Nueva York a bajas tarifas desde 144 dólares por viaje sencillo, para viajar entre el 25 de mayo y el 22 de junio del 2022.

«Al reservar directamente a través de jetblue.com, los clientes disfrutan de beneficios adicionales, incluyendo acceso a todas las opciones de tarifas de JetBlue, así como promociones y ofertas no disponibles en otras plataformas; la opción de recibir puntos dobles TrueBlue y participar en Points Pooling; reservación de asientos y ascenso a asientos Even More Space; servicio al cliente 24/7 y más», informó la compañía en una nota de prensa.

JetBlue destacó que todos sus aviones ofrecen el «servicio galardonado de la aerolínea», que cuenta con el mayor espacio en clase económica, internet de banda ancha Fly-Fi gratuito y rápido, refrigerios y bebidas de marca de cortesía e ilimitados, y programación Directv gratuita y en directo en cada asiento.

FUENTE DIEARIO LIBRE