Joe Biden sobre su elección: “seré un presidente para todos los estadounidenses”

El reciente presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, declaró, tras ganar las elecciones, que será un presidente para todos los estadounidenses tanto para los que votaron como para lo que no votaron por el en los comicios del 3 de noviembre.

Biden fue resulto electo como el 46avo. presidente de Estados Unidos luego de ganar 273 votos electorales, traspasando el umbral de los 270 que le permite convertirse en mandatario.

El demócrata, de 77 años, catalogó como un honor su elección a la Casa Blanca, según posteó en su cuenta de Twitter.

“América, me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí”, citó el tuit.